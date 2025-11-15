Manifestantes de marcha ‘Generación Z’ derriban vallas de Palacio Nacional

Manifestantes de colectivos ‘Generación Z’ que marchan este sábado derribaron las vallas que protegen el Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Después de que la marcha de la Generación Z y del Movimiento del Sombrero —organizado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo— avanzó sobre Paseo de la Reforma y llegó a la Plaza de la Constitución, un grupo de manifestantes comenzó a golpear las vallas con martillos y varas; además, algunos intentaron brincar el cerco para acercarse a Palacio Nacional.

En videos que circularon por medios, se aprecia cómo los colectivos recurrieron a diferentes herramientas para intentar derribar las vallas, incluso, otras piezas de metal que fueron utilizadas para aumentar la seguridad en el Zócalo.

Ante estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron en el primer cuadro de la ciudad. Previamente, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que para resguardar la movilización se desplegaron 800 elementos de la policía. Asimismo, se alertó sobre la presencia de integrantes del llamado Bloque Negro, responsable de vandalismo y destrozos.

A pesar del dispositivo de seguridad, los manifestantes lograron derribar algunas piezas del cerco.

Por otra parte, se había previsto un mitin en la Plaza de la Constitución este sábado, sin embargo, se desconoce si, ante estos hechos, se llevará a cabo.

