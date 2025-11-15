“Obsesión” salarial

Y fue el diputado local Esteban Bautista quien ayer se enojó, nos comentan, al ser cuestionado por periodistas sobre si el Congreso de Veracruz aprobará el sonado aumento de sueldo que el gobierno estatal pide para Rocío Nahle. “Traen una obsesión con la gobernadora”, replicó molesto. Aunque muchos ya ven como un hecho que el incremento se avale, el legislador reprochó: “Me gustaría que ustedes fueran servidores públicos y dieran cuenta de toda la carga que traemos”. Luego buscó una tarjeta y dio otro argumento en favor de la mandataria morenista: “aquí traigo datos de los gobernadores de Nuevo León, de Aguascalientes, que ganan más de cien mil pesos”. Y por si fuera poco, reclamó que no se pregunte cuál es el sueldo de la dirigente sindical de la burocracia. Nos dicen que inquieta mucho en Morena quién al final cargará con el peso de una decisión que no se alinea mucho a la llamada austeridad republicana. Uf.