Sheinbaum: ante sectores que buscan provocar violencia, el pueblo dice ‘no’

Sheinbaum llamó a frenar cualquier intento de violencia y respaldó la unidad entre pueblo y gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay sectores que buscan provocar violencia en el país, pero sostuvo que “el pueblo de México dice no” y que, desde el Gobierno federal, “estamos construyendo la paz”.

Durante un evento en Tabasco, la mandataria señaló que el respaldo ciudadano hacia su administración proviene de la atención a las demandas sociales y de la cercanía entre autoridad y población.

Por eso hay tanta aprobación, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno... Quienes quieren provocar alguna violencia, el pueblo de México dice no. Juntas y juntos, gobierno y pueblo, estamos construyendo la paz Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum acusó además que grupos sin apoyo popular han recurrido a gobiernos extranjeros para pedir intervención en territorio nacional. Ante ello, reiteró: “México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia ni protectorado de nadie”.

En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo insistió en que no se distanciará de los postulados de la Cuarta Transformación, aunque algunos sectores, dijo, “soñaron” con ello. “Pero se van a quedar con las ganas”, concluyó.

En su quinta visita reciente a Tabasco, Sheinbaum supervisó tres proyectos del Gobierno Federal: la carretera Macuspana–Escárcega, que pese a dificultades se prevé concluir en dos años; el Hospital de Cárdenas, cuya construcción pidió reactivar a los ingenieros militares para inaugurarlo el próximo año; y la Feria del Chocolate, donde anunció la nueva planta productora de cacao.

La mandataria destacó que, pese a las críticas de quienes cuestionan la cercanía entre gobierno y productores, se han logrado proyectos que mejoran los precios del cacao, luego de años en que los jóvenes abandonaron la actividad por los bajos ingresos.

“El mejor chocolate del mundo es el de Tabasco”, afirmó la presidenta.

Explicó que la planta no busca sustituir a las empresas transnacionales, sino garantizar mejores ingresos para las familias productoras y ofrecer a la población un chocolate de mayor calidad. “¿Quién puede criticar eso? Nadie”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am