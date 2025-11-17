Canadá emite alerta de viaje para 13 estados

Elementos de seguridad resguardan una escena del crimen en Culiacán, Sinaloa, el 13 de noviembre.

El gobierno de Canadá emitió una nueva alerta de viajes hacia México y recomendó a sus ciudadanas y ciudadanos extremar precauciones y evitar trasladarse a 13 estados de nuestro país, en particular debido a los niveles de “violencia y delincuencia organizada”.

En esta última actualización, con fecha del 13 de noviembre, las autoridades canadienes advirtieron nuevos riesgos en ciertas zonas de Mazatlán y Sinaloa, donde se han registrado enfrentamientos violentos entre cárteles.

En la actualización del 13 de noviembre, las autoridades canadienses recomendaron evitar viajes “no esenciales” a:

Chiapas

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

El Tip: Canadá advirtió de enfrentamientos violentos regulares entre grupos armados rivales en Culiacán y partes de Mazatlán ubicadas fuera de las principales zonas turísticas.

Al menos nueve entidades son gobernadas por políticos emanados de Morena. Chihuahua y Guanajuato son gobernador por el PAN, mientras en Jalisco y Nuevo León los gobernadores son de Movimiento Ciudadano.

En el aviso, el gobierno de Canadá alertó que “los cárteles de la droga operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control del territorio, las drogas y las rutas de contrabando. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga pueden producirse sin previo aviso”.

Algunas de las recomendaciones por entidad son:

Chiapas : se recomienda evitar viajar a este estado, excepto a las ruinas de Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas

Chihuahua : recomiendan evitar los viajes, excluyendo únicamente la capital, Chihuahua

Colima : la única excepción es la ciudad de Manzanillo, solo si se accede vía aérea

Guanajuato : la recomendación es evitar viajes no esenciales a toda la entidad

Guerrero : se aconseja evitar viajar a la entidad, con la exclusión de Ixtapa y Zihuatanejo, siempre y cuando se acceda vía aérea

Jalisco : el consejo es evitar las zonas fronterizas con el estado de Michoacán

Michoacán : la recomendación es evitar viajes no esenciales, con la excepción de Morelia y Pátzcuaro

Morelos : se recomienda evitar el Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Nayarit : evitar viajar por la frontera con los estados de Sinaloa y Durango

Nuevo León : la única excepción es Monterrey

Sinaloa: se advierte no viajar al estado

