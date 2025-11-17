Embajada de EU en México: ¿Dónde es la nueva sede para realizar las entrevistas consulares?

Nueva ubicación de la Embajada de Estados Unidos en México

La embajada de Estados Unidos en México informó que la dirección de sus oficinas cambió recientemente, por lo que las entrevistas para poder obtener una visa se comenzarán a realizar en su nueva ubicación.

A partir de este 24 de noviembre, las entrevistas consulares para poder obtener una visa para acudir al país vecino norte se realizarán en las nuevas instalaciones de la Ciudad de México.

Asimismo, informaron que el Centro de Atención al Solicitante de la Embajada Americana (CAS) permanece en su ubicación actual, que es la Calle Hamburgo número 213 de la Colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.

La nueva ubicación de la Embajada de Estados Unidos en México de la CDMX se encuentra sobre Calzada Legaria, cerca de la plaza Glorieta Casa de la Moneda, entre Avenida Casa de la Moneda y Presa Angostura.

Nueva ubicación de la Embajada de Estados Unidos en México ı Foto: Captura de pantalla

La dirección de la Nueva Embajada de Estados Unidos en México es número 11500 de la Colonia Irrigación, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Anteriormente la Embajada de Estados Unidos en México se encontraba ubicada en Paseo de la Reforma 305 de la colonia Cuauhtémoc, sin embargo, este lunes informaron que oficialmente se mudarían de ubicación.

🇺🇸🦅 Nos mudamos 👋

La entrevista para obtener tu visa, pasaporte, ciudadania, o notaria ahora será en nuestras nuevas instalaciones: 📍 https://t.co/3nzZqN0qXl Toma nota, comparte y nos vemos en la #NuevaEmbajada pic.twitter.com/yju7xisPiX — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2025

¿Qué se puede hacer en la Embajada de Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos en México ofrece diversos servicios, tales como asistencia de emergencia, mensajes dirigidos a los ciudadanos estadounidenses y servicios de visados de Estados Unidos.

Asimismo, ofrecen pasaportes de Estados Unidos, servicios consulares, servicios notariales, oportunidades de empleo e incluso información sobre proyectos culturales e intercambios.

En cuanto a los visados, existen cinco principales tipos de visa:

Turismo y visitantes Negocios Estudios e intercambios Para inmigrar Empleo

Nueva Embajada de Estados Unidos en México ı Foto: Captura de pantalla

Además, también se emiten visas diplomáticas u oficiales, visas para trabajadores agrícolas y no agrícolas, visas de inversionistas y visas de empleados domésticos, y este documento debe ser generado siempre que se quiera entrar a Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio oficial de la Embajada estadounidense, “Un ciudadano de un país extranjero que pretenda entrar en los Estados Unidos debe por lo general obtener primero un visado estadounidense, que se coloca en el pasaporte del viajero, un documento de viaje emitido por el país del que es ciudadano.”

Asimismo, en caso de no ser una persona que quiere viajar por turismo a Estados Unidos, se requiere tramitar el tipo de visado que se adapte mejor a los propósitos por los que se realizará dicho viaje, y para saber cuál se necesita se puede utilizar el asistente de visados de la página.