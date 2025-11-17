“Intentos de sembrar el caos van a fracasar”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, condenó los hechos violentos registrados durante la marcha del sábado de la denominada Generación Z —que dejó 14 policías hospitalizados y más de 10 civiles heridos—, y subrayó que “los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, no vamos a caer en ninguna provocación”.

“Nuestra ciudad, que es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar, no vamos a caer en ninguna provocación. Invitamos, convocamos y exhortamos a todas y todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia”, señaló.

El Dato: Brugada Molina aseguró que “en esta ciudad defendemos con absoluta convicción los derechos y libertades. Aquí toda expresión y manifestación pública tiene cabida”.

En conferencia, la mandataria afirmó que la capital del país es “una ciudad de derechos y libertades”, donde las manifestaciones son bienvenidas siempre que se ejerzan de forma pacífica. Sostuvo que el Gobierno de la CDMX rechaza “enérgicamente” las agresiones ocurridas durante la protesta, que encabezaron grupos radicales; además, advirtió que quienes hayan cometido delitos deberán responder ante las autoridades.

Esto, porque durante la manifestación diversas personas, la mayoría con el rostro cubierto, incitaron a actos violentos y a las agresiones físicas contra los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que estaban en el Zócalo capitalino.

El lugar fue escenario de los disturbios, pues los sujetos agresores comenzaron a aventar distintos objetos a los uniformados y algunos les quitaron sus escudos.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que, mientras los agentes se cubren de las agresiones, diversos sujetos jalan hasta su lugar a un policía, lo despojan de su escudo y comienzan a golpearlo en el suelo; incluso un hombre lo golpea varias veces con su pinza cortapernos, la cual es usada para romper candados o cadenas.

Previo a la reapertura del último tramo de la Línea 1 del Metro, Brugada Molina reconoció el trabajo de los policías y deseó pronta recuperación a los agentes de la SSC lesionados. Señaló que detrás de la violencia hubo grupos contrarios a la Cuarta Transformación y llamó a preguntarse si ésa será la forma en que participarán políticamente quienes no comparten el proyecto de su administración.

La morenista reiteró que su administración no responderá con represión, pero sí garantizará la aplicación de la ley cuando sea necesario. “A todos les garantizamos la paz”, subrayó.

El pasado 13 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la legitimidad de la protesta, pues exhibió que ésta fue organizada e impulsada por políticos, partidos y empresarios de derecha que no nacieron entre los años 1997 y 2000 para pertenecer a dicho grupo de edad.

“O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria, porque, incluso, los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación”, expresó la mandataria federal.

Al respecto, el coordinador de Infomedia, Miguel Ángel Elorza Vázquez, expuso que el impulso de la protesta fue pagado por la derecha y que fue impulsada por cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero.

Entre los políticos de derecha que presuntamente promovieron la protesta destacan la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; el expresidente Vicente Fox Quesada, y el empresario Claudio X. González. A éstos se sumaron páginas de organizaciones como la Marea Rosa, ligadas a dichos personajes.

LA ATENCIÓN. El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, visitó ayer a los 14 policías hospitalizados luego de resultar heridos en la protesta del sábado.

La SSC informó que el funcionario capitalino reiteró que, en ese momento, es importante la recuperación y la atención médica a los uniformados; además, aclaró que, si alguno merece una rehabilitación, esta será cubierta por la dependencia.

Vázquez Camacho reconoció a los policías heridos su valentía para hacer frente a quienes trataron de atentar en contra de sus vidas.

Monreal pide expresarse en las urnas

Por Redacción

Tras la manifestación de la Generación Z y enfrentamientos que hubo entre asistentes y policías, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que las urnas son la vía pacífica para expresar la inconformidad del pueblo.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, el legislador opinó que no hay motivo para que la violencia se encuentre por encima de la razón; “eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo; ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica, para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política”.

“Toda manifestación es permitida por la ley. Toda libertad para expresar, para reunir, para opinar, para escribir está garantizada por la Constitución. Por eso no tiene ninguna razón que la violencia se sitúe por encima de la razón.

“Eso es lo preocupante y tenemos que evitarlo. Ahí están las urnas, ahí está la vía electoral, ahí está la vía pacífica para expresar en ellas nuestra inconformidad social o nuestra inconformidad política”, dijo.

El zacatecano se pronunció en respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al describirla como una “mujer humanista”.

“Una persona con una gran capacidad y tolerancia y que tenemos que aceptar que su conducción es correcta, es legítima y es oportuna”, dijo.

“Vamos a caminar todos juntos y vamos a intentar construir un México más democrático, más libre, más tolerante, con todas las expresiones, aun las que no coinciden con nosotros”, exhortó el diputado.