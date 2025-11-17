Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 18 de noviembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 18 de noviembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Aguacate Hass en malla o a granel: $39.90 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Elote blanco: $6.90 la pieza
- Plátano Chiapas: $14.90 el kilo
- Frambuesa: $49.00 por 175gr
- Mora azul charola chica: $49.00 la charola
- Limón agrio: $19.90 el kilo
- Jitomate saladett: $12.90 el kilo
- Piña miel: $16.90 el kilo
- Melón chino: $29.90 el kilo
- Cilantro: $7.90 la pieza
- Toronja: $29.90 el kilo
- Limón sin semilla: $19.90 la pieza
- Pepino: $19.90 el kilo
- Tuna blanca: $29.90 el kilo
- Manzana Perón Golden: $29.90 el kilo
- Naranja: $29.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Costilla de cerdo: $114.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $114.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $143.00 el kilo
- Fajitas de pechuga: $124.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $159.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $159.00 el kilo
- Molida de cerdo: $115.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $214.00/kg
- Milanesa de res pulpa blanca: $182.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $209.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $209.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata
- Pechuga sin piel con hueso: $109.00 el kilo
