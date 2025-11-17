Suspenden a jueza federal por irregularidades en amparo a presunto líder criminal

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación decretó la suspensión temporal de una jueza federal adscrita a Toluca, Estado de México, acusada de entorpecer de manera indebida procesos de extradición y otorgar beneficios cuestionables a un presunto delincuente internacional.

La medida cautelar fue ordenada por la Comisión de Disciplina, presidida por el magistrado Rufino H León Tovar, tras una denuncia presentada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal.

La investigación se centra en las determinaciones adoptadas por la juzgadora en un juicio de amparo promovido por un ciudadano rumano, presunto líder de una banda criminal dedicada al saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros automáticos de centros turísticos de la Riviera Maya.

El acusado fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2021 y actualmente enfrenta un proceso de extradición.

Según la denuncia, la jueza habría excedido los límites legales de la suspensión de amparo al determinar el centro de reclusión donde debía permanecer el quejoso, interfiriendo así en la operatividad del sistema penitenciario federal.

De acuerdo con los artículos 14 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esta atribución corresponde exclusivamente a las autoridades penitenciarias , quienes deben preservar la seguridad y gobernabilidad de los centros federales.

“ No se permitirán actos de ningún juzgador sin importar su nivel o jerarquía , cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de derecho”, advirtió el magistrado León Tovar tras la decisión unánime adoptada en sesión privada el jueves pasado.

La suspensión de la funcionaria judicial permanecerá vigente hasta que concluya la investigación y, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

cehr