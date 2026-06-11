Laura Ballesteros ofrece amparo preventivo y apoyo jurídico a manifestantes

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, puso a disposición de la ciudadanía un formato de amparo preventivo y acompañamiento jurídico para personas que consideren en riesgo sus derechos durante manifestaciones y movilizaciones sociales, luego de las protestas registradas en la capital del país en el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La legisladora explicó que la medida busca brindar herramientas legales a quienes participen en movilizaciones y consideren que podrían enfrentar actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, manifestación y libre tránsito.

La iniciativa surge después de las protestas realizadas los días 10 y 11 de junio, en las que colectivos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones civiles denunciaron restricciones para acercarse a distintos puntos de concentración en la Ciudad de México.

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¿Dónde está el ánimo mundialista? ⚽️



No lo apagó la afición, lo apagaron los gobiernos que incumplen y una FIFA que convirtió la fiesta del fútbol en un privilegio para unos cuantos.



El Mundial saldrá adelante, sí. Pero será gracias a la gente, a las y los mexicanos que siempre… pic.twitter.com/lwZkHLipkz — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) June 11, 2026

De acuerdo con Ballesteros, el amparo preventivo pretende ofrecer protección jurídica frente a posibles actos como encapsulamientos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o restricciones indebidas al ejercicio de la protesta social.

“Las calles son de la ciudadanía. La protesta es un derecho, no un delito. Ninguna autoridad está por encima de la ley y toda persona debe contar con herramientas para defender sus derechos”, expresó la legisladora emecista.

Además del formato de amparo, la diputada informó que su equipo proporcionará orientación y acompañamiento jurídico a personas que consideren que sus garantías constitucionales fueron afectadas durante las movilizaciones.

Ballesteros sostuvo que la realización de eventos internacionales de gran magnitud no debe traducirse en restricciones al ejercicio de los derechos humanos ni a las libertades civiles.

“Las familias que buscan justicia, las víctimas y quienes alzan la voz por una causa legítima merecen ser escuchados y protegidos. La democracia se fortalece cuando los derechos se ejercen en libertad”, afirmó.

La legisladora señaló que el documento puede ser descargado a través de sus redes sociales oficiales, donde también se ofrece información sobre el acompañamiento legal disponible para los ciudadanos interesados.

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MSL