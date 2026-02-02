‘Protección a defensores ambientales y 40 horas laborales, prioridades de MC’, dice Laura Ballesteros.

Al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, la diputada federal Laura Ballesteros afirmó que una de las prioridades legislativas más urgentes será la protección y defensa del medioambiente, un frente contra los ecocidas, no sólo a través del endurecimiento contra la tala ilegal en ciudades y zonas protegidas, y el tráfico de flora y fauna, sino mediante la creación de un marco específico de protección para quienes defienden con su vida el territorio y el medio ambiente.

“Cuando hablamos de proteger el medio ambiente no estamos hablando únicamente de regular en el Código Penal y que haya sanciones para los ecocidas. Estamos hablando también de proteger a quienes lo defienden todos los días en sus comunidades”, señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano.

En ese contexto, anunció el impulso de la llamada Ley Homero, una iniciativa que busca establecer mecanismos efectivos de prevención, protección y justicia para personas defensoras ambientales. Recordó que México es actualmente el país más peligroso del mundo para quienes defienden la tierra y los recursos naturales. Pasa incluso en la Ciudad de México, con las y los vecinos defensores de los árboles urbanos.

De acuerdo con cifras citadas por la legisladora, entre 2018 y 2021 fueron asesinadas 116 personas defensoras del medio ambiente; sólo en 2021 se registraron 54 homicidios. Asimismo, datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentaron en 2024 un total de 94 eventos de agresión, 236 agresiones específicas y 25 agresiones letales, con 309 víctimas en total, de las cuales 301 eran personas defensoras. Se trata de la segunda cifra más alta de la última década.

“Esta violencia no es aislada ni fortuita. Dos tercios de los ataques están vinculados a conflictos por la tierra, la minería, la imposición de megaproyectos y el despojo del agua por grandes intereses económicos”, sostuvo.

Ballesteros informó que este día inician parlamentos abiertos en todo el país, comenzando en la Ciudad de México, para construir de manera participativa la Ley Homero, nombrada así en memoria de Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca asesinado en 2020. La legisladora hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa.

En el ámbito laboral, la diputada reiteró la postura de Movimiento Ciudadano a favor de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso obligatorios. Señaló que la propuesta de transición paulatina hacia 2030 es insuficiente frente a una deuda histórica de más de un siglo con la clase trabajadora.

“Más del 55 por ciento de la población mexicana respalda la reducción a 40 horas con dos días de descanso. No podemos seguir postergando este derecho. Si se requiere mayor productividad, ésta debe ir acompañada de condiciones laborales dignas y salarios justos”, afirmó.

La legisladora sostuvo que ambas agendas —la ambiental y la laboral— colocan en el centro la vida, la dignidad y los derechos de las personas, y anticipó que en los próximos días presentará formalmente las iniciativas correspondientes ante el Congreso.

JVR