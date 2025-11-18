Asesinato en Campeche

Y es ahora Campeche, entidad donde gobierna Layda Sansores, la que está bajo las miradas por sucesos de crimen y violencia. Y es que resulta que anoche se dio a conocer que la síndica jurídica del municipio de Palizada, Karina Aurora Hernández, fue asesinada a tiros por sujetos que se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. La morenista, es sabido, fue candidata del partido guinda a la presidencia municipal, pero perdió ante el petista Pedro Ayala. La fiscalía estatal informó que ya indaga los hechos luego de que sus agentes acudieran al Hospital General, donde se había reportado el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. “Durante el avance de las primeras diligencias se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica”, refirió. La gobernadora lamentó el fallecimiento y ofreció honrar su memoria con verdad y justicia. Pendientes.