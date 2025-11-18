Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina: ¿Quién recibe su tarjeta hoy 18 de noviembre?

La Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de Educación Básica atiende a 8 millones 851 mil 348 estudiantes, de los cuáles 52 mil 565 son de preescolar, 3 millones 199 mil 90 de primaria, y 5 millones 599 mil 684 en secundaria.

Con la Beca Rita Cetina las y los estudiantes de secundaria cuentan con un apoyo económico, con el que se busca evitar la deserción académica de quienes resulten beneficiarios de este programa.

El apoyo económico que se otorga es de mil 900 pesos, los cuales funcionan como un respaldo económico que se dispersa de manera bimestral, para que quien resulte beneficiario pueda adquirir los útiles y materiales escolares necesarios para continuar con sus estudios.

Entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar de Becas ı Foto: Redes Sociales

El proceso para poder ser beneficiaria o beneficiario de esta beca consta de tres etapas:

La primera etapa son las asambleas informativas

La segunda etapa es el registro en línea

La tercera etapa es la entrega de tarjetas

Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para recibir el apoyo económico de la Beca Rita Cetina se notificará por medio de la escuela en la que estén inscritos las y los beneficiarios.

Además, también en los canales de Whatsapp notificarán toda la inforación correspondiente de dónde y cuándo será la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, y esta entrega se hará por bloques.

A partir del 17 de noviembre se comenzó a entregar la reposición de las tarjetas para las y los beneficiarios que tienen una tarjeta vencida, que son 744 mil 476 aproximadamente.

Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

Mientras que la entrega de tarjetas para el millon 26 mil 315 de beneficiarios que se registraron en el ciclo escolar 2025-2026, que son quienes se acaban de incorporar al programa, iniciará el 25 de noviembre.

Esta entrega de tarjetas del Banco del Bienestar comenzará para las y los beneficiarios de la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro de Educación Superior, siguiendo con la Beca Benito Juáres para bachillerato, y terminará con la Beca Universal Rita Cetina para secundaria.

#MañaneraDelPueblo | ¡Comenzaremos con la entrega de tarjetas del @bbienestarmx! 💳🥳👏



Checa los detalles aquí ⬇️⬆️.



No olvides seguir las redes sociales del coordinador nacional @Julio_LeonT y activar las notificaciones 🔔 para saber cómo será el proceso. 😉 pic.twitter.com/9KOuEqlF9N — BecasBenito (@BecasBenito) November 18, 2025

Para poder recibir la tarjeta del Banco del Bienestar la madre, padre o tutor debe llevar consigo original y copia de una identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

También se debe llevar el acta de nacimiento de la o el estudiante beneficiario de la Beca Rita Cetina, y su CURP para que puedan recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, en la que será depositado el apoyo económico.