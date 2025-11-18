Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta Mundial Social

El Gobierno de México dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las acciones y actividades que conforman el Mundial Social México 2026, una estrategia integral que busca llevar la experiencia del torneo futbolístico a todos los rincones del país.

“El Mundial Social pone a la gente, a las personas al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional”, explicó Gabriela Cuevas durante la presentación realizada en Palacio Nacional.

Gabriela Cuevas, enlace del Gobierno de México con la FIFA. ı Foto: Captura de pantalla.

El programa contempla más de 177 fiestas México 2026, 5,000 actividades y rutas turísticas, 74 mundialitos de distintas categorías, 1,483 actividades en el programa “Vive saludable, juega feliz”, 4,208 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos, y 10,631 murales de arte urbano.

“Que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialito torneos y hasta cascaritas en las comunidades. Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos”, añadió Gabriela Cuevas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó la aplicación “Conoce México”, que estará disponible en español e inglés y ofrecerá información sobre las sedes, rutas culturales, gastronomía y servicios útiles para los 5.5 millones de visitantes estimados.

Presentación de la App. ı Foto: Captura de pantalla.

Además, se buscarán establecer tres récords Guinness: la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande (febrero), la clase de fútbol más grande (marzo) y el mural del fútbol más grande (mayo).

Del 11 de junio al 19 de julio se realizará “México de mis sabores” en Campo Marte, un encuentro gastronómico con cocineras tradicionales de los 32 estados. “Recuerden que México está de moda”, señaló Rodríguez.

El secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, anunció la participación de 5,000 jóvenes en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para realizar actividades turísticas, culturales y deportivas vinculadas al Mundial. Los registros iniciarán en abril.

El Secretario del Trabajo federal en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

El director del IMSS, Zoé Robledo, detalló tres mundialitos con enfoque inclusivo: el torneo de futsal femenino con 181 equipos; el fútbol sin correr (walking football) para adultos mayores desde 50 años; y el fútbol IMSS 21 para niños con síndrome de Down.

México también será sede de la Copa Internacional Street Child World Cup 2026, que reunirá del 5 al 15 de mayo a 30 equipos de 24 países de niños y niñas que han vivido en situación de calle.

“Estos cuatro actividades expresan una misma idea, que el fútbol puede abrir la cancha para todas y para todos”, subrayó Robledo.

Zoé Robledo en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó sobre la mejora de 12 museos emblemáticos y 46 zonas arqueológicas, incluyendo Teotihuacán, el Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología.

“México no llega al mundial solamente como una sede más, sino como una de las potencias culturales más importantes del mundo”, afirmó Curiel, quien anunció encuentros de arte textil en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, así como la apertura del nuevo museo textil de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel. ı Foto: Captura de pantalla.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que además de los tres FIFA Fan Fest oficiales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el gobierno llevará la transmisión gratuita de los 104 partidos a cientos de plazas y espacios públicos en todo el territorio nacional.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“El rescate de las canchas de fútbol es básico para la vida en comunidad. Para el esparcimiento y la práctica del deporte de niñas, niños, jóvenes y adultos son lugares para crear lazos de afecto y de cooperación”, señaló.

FGR