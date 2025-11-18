Puertas abiertas para los jóvenes en la Cámara de Diputados: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que las y los jóvenes del país tendrán un espacio permanente para expresar sus inquietudes dentro del Congreso, esto después del reciente movimiento encabezado por la Generación Z.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora anunció la apertura de un canal directo de comunicación para que la juventud envíe propuestas, quejas o iniciativas al correo presidencia@diputados.gob.mx, con la finalidad de dar seguimiento formal a sus demandas.

López Rabadán subrayó que los jóvenes representan hoy una de las voces más poderosas del país: 33 millones de personas entre 13 y 28 años, cerca del 25% de la población mexicana.

“México necesita de sus jóvenes, porque un país sin jóvenes críticos y participativos no tendría futuro”, enfatizó.

Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

La diputada destacó que la participación activa de la Generación Z en foros, marchas y espacios públicos marca un parteaguas nacional. Su involucramiento, dijo, refleja un compromiso real con la vida democrática y con la exigencia de instituciones que respondan de manera efectiva.

Asimismo, recordó que el derecho a la libertad de expresión, la protesta pacífica y la reunión pública está plenamente protegido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los artículos 7 y 9 de la Constitución mexicana.

Por ello, afirmó, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de abrir sus puertas: “desde la Presidencia de la Cámara de Diputados abriremos las puertas e implementamos mecanismos digitales para recibir sus propuestas e iniciativas”.

López Rabadán concluyó que las principales demandas de la juventud —seguridad, oportunidades, justicia y condiciones reales para desarrollarse sin miedo— son un recordatorio urgente para construir instituciones más sólidas, sensibles y comprometidas.

