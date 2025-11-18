Marcha de Generación Z fue ‘embestida internacional de la derecha’: Morena en el Congreso

Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que detrás de la manifestación de la Generación Z el pasado sábado, está “la ultraderecha mexicana, e incluso con participación internacional, pues ya se quitaron la máscara”.

En conferencia de prensa acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, así como senadores morenistas, explicó, respecto a la movilización del fin de semana pasado, que “todo fue perfectamente orquestado”, y en su organización participaron el empresario Claudio X. González, el excandidato presidencial Roberto Madrazo y otros miembros de los partidos políticos del PRI y PAN.

🔴Conferencia de Prensa del Senador Adán Augusto López Hernández y del Diputado Ricardo Monreal Ávila 18/11/2025 https://t.co/nKRP5VnNZF — Canal del Congreso (@CanalCongreso) November 18, 2025

“Ante los acontecimientos del último fin de semana, nada es fortuito Es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha pues ya se quitaron la máscara (...) Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea de la marcha del sábado. Pero no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado”, refirió Adán Augusto López.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17 de noviembre de 2025

Abundó que la convocatoria de la marcha se dio el 13 de septiembre en Morelia, Michoacán, donde, dijo, se llevó a cabo un taller de capacitación de una asociación civil que se llama “Creemos México”.

“Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria”, agregó.

El morenista explicó que Claudio X. González fue el encargado de financiar gran parte de la movilización, y Roberto Madrazo, que, dijo, “es una especie de ideólogo del movimiento”.

En torno a la forma en que operaron, señaló que comenzaron por reclutar a un grupo de jóvenes de los cuales ya han trascendido los nombres, entre ellos Carlos Bello, “una señorita de apellido Villicaña que la hizo de anfitriona en Morelia, y otro joven de apellido Samaniego”.

“Ellos son los que se dedicaron a organizar la marcha. Luego, entonces, no tuvo nada de espontáneo. Es sabido que en su gran mayoría lo que menos participó fueron jóvenes de los que supuestamente eran convocantes”, explicó López Hernández.

Al respecto, Ricardo Monreal ratificó el respaldo total de Morena, PT y el Partido Verde en el Congreso con la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Vamos a caminar muy acompañados para establecer que la presidenta Claudia Sheinbaum legítima y legalmente representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida, a esta serie de ataques, denuestos, calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos y rechazamos con toda seriedad que no pasarán aquellas expresiones del poder conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo”.

Información en proceso...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR