Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 27 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este viernes 27 de marzo de 2026, principalmente por la combinación de obras en curso y el incremento en la carga vehicular típico del cierre de semana.
Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos, se prevé que el tránsito se vuelva más lento en distintos puntos, especialmente en dirección a la Ciudad de México durante la tarde y noche.
Obras continúan en el tramo Chalco–Ixtapaluca
Se mantienen los trabajos relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, los cuales se desarrollan en el tramo:
Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 27 de marzo
- Del kilómetro 17 al 22
- En ambos sentidos de la autopista
Estas labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), implican intervenciones en carriles centrales, lo que puede derivar en:
- Reducción de carriles
- Desvíos parciales
- Ajustes en la circulación
Aunque no hay cierres totales permanentes, las maniobras continúan generando afectaciones intermitentes.
Horarios con posibles afectaciones este viernes
Para el viernes 27 de marzo, los trabajos se mantienen en los horarios habituales entre semana:
- De 10:00 a 17:00 horas
- De 22:00 a 05:00 horas
Durante estos periodos, es probable que se presenten:
- Tránsito lento
- Congestión en carriles centrales
- Mayor tiempo de traslado
Además, por tratarse de viernes, la carga vehicular suele incrementarse desde la tarde.
¿Habrá cierres o bloqueos este 27 de marzo?
Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados para este viernes. Sin embargo, no se descarta que puedan presentarse afectaciones derivadas de:
- Incidentes viales
- Vehículos descompuestos
- Alta afluencia vehicular
Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes en tiempo real.
Zonas con mayor carga vehicular
Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones en la autopista México-Puebla incluyen:
- Caseta de cobro San Marcos
- Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza
- Tramo de Río Frío
En estas zonas, la circulación puede verse afectada tanto por las obras como por el flujo constante de vehículos.
Recomendaciones para automovilistas
Ante este panorama, se recomienda:
- Salir con anticipación, especialmente por la tarde
- Evitar, en la medida de lo posible, las horas pico
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Respetar señalización y límites de velocidad
- Considerar rutas alternas si el tráfico aumenta
Las obras en la autopista México-Puebla continuarán en los próximos días, por lo que se espera que las afectaciones sean constantes, sobre todo en los tramos donde se concentran las maniobras de infraestructura.
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MSL