Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 27 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este viernes 27 de marzo de 2026, principalmente por la combinación de obras en curso y el incremento en la carga vehicular típico del cierre de semana.

Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos, se prevé que el tránsito se vuelva más lento en distintos puntos, especialmente en dirección a la Ciudad de México durante la tarde y noche.

Obras continúan en el tramo Chalco–Ixtapaluca

Se mantienen los trabajos relacionados con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, los cuales se desarrollan en el tramo:

Del kilómetro 17 al 22

En ambos sentidos de la autopista

Estas labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), implican intervenciones en carriles centrales, lo que puede derivar en:

Reducción de carriles

Desvíos parciales

Ajustes en la circulación

Aunque no hay cierres totales permanentes, las maniobras continúan generando afectaciones intermitentes.

Horarios con posibles afectaciones este viernes

Para el viernes 27 de marzo, los trabajos se mantienen en los horarios habituales entre semana:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, es probable que se presenten:

Tránsito lento

Congestión en carriles centrales

Mayor tiempo de traslado

Además, por tratarse de viernes, la carga vehicular suele incrementarse desde la tarde.

¿Habrá cierres o bloqueos este 27 de marzo?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados para este viernes. Sin embargo, no se descarta que puedan presentarse afectaciones derivadas de:

Incidentes viales

Vehículos descompuestos

Alta afluencia vehicular

Por ello, autoridades recomiendan mantenerse atentos a reportes en tiempo real.

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones en la autopista México-Puebla incluyen:

Caseta de cobro San Marcos

Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza

Tramo de Río Frío

En estas zonas, la circulación puede verse afectada tanto por las obras como por el flujo constante de vehículos.

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, se recomienda:

Salir con anticipación, especialmente por la tarde

Evitar, en la medida de lo posible, las horas pico

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización y límites de velocidad

Considerar rutas alternas si el tráfico aumenta

Las obras en la autopista México-Puebla continuarán en los próximos días, por lo que se espera que las afectaciones sean constantes, sobre todo en los tramos donde se concentran las maniobras de infraestructura.

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MSL