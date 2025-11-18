Tarjeta roja a jueza

Nos dicen que el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación anda con todo para sacarle tarjetas amarillas o rojas a los togados que se salgan del carril. En el caso más reciente apareció una jueza federal del Poder Judicial de la Federación, adscrita a Toluca. Se comenta que la juzgadora fue acusada de entorpecer procesos de extradición y otorgar beneficios a un presunto delincuente internacional, nada menos que Florian Tudor, presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, a quien se le atribuye el saqueo de millones de dólares mediante la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos del país. “No se permitirán actos de ningún juzgador sin importar su nivel o jerarquía, cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de derecho”, dijo el magistrado que preside la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, luego de que le despacharan a la juzgadora una suspensión temporal.