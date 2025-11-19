Estas son las carreteras bloqueadas HOY 19 de noviembre de 2025

La próxima semana se dará un megabloqueo de carreteras por parte de los productores y los transportistas, quienes anunciaron desde el 11 de noviembre un paro nacional.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Baltazar Valadez Armentia informó que actualmente existe una asociación constituida entre el FNRCM y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Por lo tanto, el FNRCM y la ANTAC realizarán un paro nacional el 24 de noviembre, con la finalidad de “tapar el tránsito de las mercancías” como parte de una protesta para ejercer presión en las autoridades y el Gobierno Federal para que estos atiendan sus demandas.

Movimiento Agrícola Campesino ı Foto: Redes Sociales

Baltazar Valadez Armentia precisó que no se va a obstruir la circulación vial de los vehículos privados y de los transportes de pasajeros, y también informó que “se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas”

Por su parte, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) informó que “la situación en nuestras carreteras es insostenible y vergonzosa” pues, señaló que hau asaltos, retenes falsos, y despojo de camionetas.

Asimismo, señalaron que “a los transportistas les roban la carga y el sustento; a nuestros paisanos les roban el esfuerzo de años; y al campo nos roban la paz”, por lo que piden a las autoridades federales y estatales brindar seguridad en las carreteras.

En el mismo sentido, el FNRCM informó que el patrimonio del campo se encuentra en riesgo, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a cerrar filas “por la dignidad de la gente del campo”

Comunicado del FNRCM ı Foto: Redes Sociales

Carreteras bloqueadas HOY 19 de noviembre de 2025

Aunque el megabloqueo está previsto para el lunes 24 de noviembre, este miércoles 19 de noviembre en Oaxaca un grupo de personas realizó un cierre parcial en la plaza de cobro Suchixtlahuac de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

En una lona que está colgada en esta caseta se puede leer “Guadalupe Nata, exigimos los recursos municipales que por derecho nos corresponden. Exigimos al gobierno estatal que cumpla los compromisos del año 2024”

Asimismo, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que circulación en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca en en la plaza de cobro Suchixtlahuac continúa cerrada por presencia de manifestantes, por lo que piden tomar precauciones.

#TomePrecauciónes en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación tras presencia de personas, cerca de la plaza de cobro Suchixtlahuaca en el km 141+223 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4U0ofsgylg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 19, 2025

