Agricultores y transportistas anuncian paro nacional y bloqueos carreteros el 24 de noviembre

Organizaciones de campesinos y transportistas anunciaron una nueva jornada de protesta para el próximo lunes 24 de noviembre, que incluirá bloqueos carreteros, toma de instalaciones y paro nacional de labores.

Durante un mitin en el Zócalo, a cargo de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional de Rescate del Campo, anunciaron que, ante lo que, acusan, ha sido una falta de respuesta del Gobierno federal a sus demandas, se realizará una nueva jornada de protesta en el citado día.

Anunciaron que la protesta sigue a acuerdos entre ambos grupos, quienes determinaron que la mejor forma de seguir las manifestaciones será en las carreteras. Sin embargo, informaron que no se bloqueará el paso a vehículos privados o de transporte, sino solo de mercancías.

“Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de vehículos privados y transporte de pasajeros”, explicaron representantes en el mitin.

Además, los campesinos y transportistas informaron que tomarán las aduanas e, incluso, instalarán un plantón indefinido frente a la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de México, hasta que sus demandas sean atendidas y resueltas.

“Se va a concretar la toma de las aduanas como forma de presión máxima para ser atendidos por el Gobierno federal”, se anunció en el mitin.

De acuerdo con reportes, la movilización programada para el lunes 24 de noviembre incluye caravanas provenientes de Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Zacatecas, que viajan hacia la Ciudad de México desde este martes, 11 de noviembre.

Asimismo, se espera que a la manifestación se sumen otros sectores de trabajadores, como maestros, médicos, enfermeras, jueces, entre otros.

Incluso, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que los días 13 y 14 de noviembre realizará un paro nacional de 48 horas, con marchas y plantones en la Ciudad de México y otros estados.

¿Qué exigen los grupos de productores agrícolas que convocaron a paro nacional?

La convocatoria a paro nacional y bloqueos carreteros de los grupos agrícolas, acompañados de los transportistas, ocurre el mismo día en que el Frente Nacional de Rescate del Campo publicó un comunicado en el que manifiesta sus demandas al Gobierno federal.

Entre estas se encuentran:

Ajuste y garantía de precios agrícolas (maíz, trigo)

Salida de granos básicos del T-MEC

Reconocimiento de agricultura como actividad comercial

Creación de banca de desarrollo para el campo

Restitución de apoyos eliminados (FIRA, subsidios)

Nuevo modelo agroalimentario

Seguridad rural ante crimen organizado

Revisión de la Ley de Aguas

