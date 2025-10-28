¿Quién integra la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) que convoca al mega bloqueo en CDMX?

Miles de usuarios de transporte concesionado tuvieron que caminar ayer en Indios Verdes.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) es una de las principales organizaciones del transporte público concesionado en la capital del país.

Este grupo, que reúne a miles de concesionarios y operadores de combis, microbuses y rutas de transporte colectivo, ha cobrado protagonismo en los últimos años por sus constantes movilizaciones y bloqueos en demanda de aumentos a la tarifa y apoyos económicos por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Según sus propios voceros, la FAT agrupa a más de 8 000 unidades y representa a más de 100 rutas que operan en distintas alcaldías de la capital.

Transportistas anuncian bloqueos en CDMX para el 29 de octubre. ı Foto: Cortesía FAT

Está conformada principalmente por dueños de unidades concesionadas que, a diferencia del transporte público oficial, cubren sus propios gastos de mantenimiento, combustible y refacciones.

Los integrantes de la FAT sostienen que desde hace varios años enfrentan una crisis derivada del aumento constante en los costos de operación, sin que la tarifa mínima —actualmente de 6 pesos— se haya ajustado de forma suficiente.

En reiteradas ocasiones, han pedido que el pasaje se incremente al menos a 8 pesos, o bien que el gobierno local otorgue subsidios directos o bonos de combustible, como ocurre en otras entidades del país.

Entre los representantes visibles del movimiento figuran Francisco Carrasco, Saúl Medina y Aniceto Guzmán, quienes han actuado como voceros ante los medios de comunicación.

La agrupación carece de una estructura jerárquica formal, pues opera como una coalición de concesionarios y cooperativas que acuerdan acciones conjuntas y deciden por consenso sus movilizaciones.

El origen del mega bloqueo capital

La convocatoria al mega bloqueo anunciado para esta semana surgió tras una serie de reuniones sin acuerdos con la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde los transportistas denunciaron la falta de respuesta a sus peticiones.

La FAT advirtió que su protesta busca “hacer visible la precariedad del sector” y exigir un diálogo directo con la jefa de Gobierno.

De acuerdo con la organización, el paro incluiría bloqueos en las principales vías de la Ciudad de México, como Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Zaragoza, Constituyentes y Periférico.

Autoridades capitalinas han informado que implementarán operativos para mitigar el impacto vial y reiteraron que no se tolerarán actos que afecten a terceros.

La Fuerza Amplia de Transportistas: quiénes son, qué exigen y por qué protestan ı Foto: Especial

La FAT ha señalado que mantendrá las protestas hasta obtener un acuerdo “justo y sostenible” para el sector, argumentando que su causa “no es política, sino de supervivencia económica”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL