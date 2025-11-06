Estos son los bloqueos viales y marchas programados este 7 de noviembre en la CDMX y el EdoMex

Los bloqueos viales y manifestaciones realizadas por el sector de autotransportistas han provocado caos vial y afectaciones en los usuarios durante las últimas semanas, pues estos exigen distintas demandas.

Semanas anteriores los transportistas de la Ciudad de México pedían entablar una mesa de diálogo con la Jefa de Gobierno y el titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para establecer un aumento en el costo del pasaje.

Aunque la a Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) buscaba la homologación del costo del pasade de la CDMX con el del Estado de México esto no sucedió, sin embargo, sí se estableció un aumento.

El aumento en el costo del pasaje de la CDMX fue de un 20 por ciento, pues se estableció que este incrementará 1.5 pesos, por lo que ahora tanto el el EdoMex como en la CDMX, los usuarios deberán pagar más.

Las protestas por parte de los transportistas continúa, pues ahora la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (ATOMAC) realizarán diversos bloqueos este 7 de noviembre en la CDMX.

Bloqueos viales y marchas programados este 7 de noviembre en la CDMX

La ATOMAC busca la destitución del director de Tránsito Municipal de Ecatepec, pues los operadores del transporte han denunciado que son víctimas de exporsiones e inseguridad en el Estado de México.

Por medio de un comunicado, denunciaron que los elementos de tránsito solicitan el servicio de grúas, por lo que estos deben pagar cuotas de 50 mil y hasta 200 mil pesos cuando se remolcan sus vehículos.

Asimismo, señalan que en ocasiones los elementos de tránsito les solicitan pagar cuotas adicionales de hasta 30 mil pesos para poder sacar sus unidades de transporte.

Debido a esto, la ATOMAC solicita que la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Cross, destituya al técnico operativo y director de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García.

Los puntos que serán bloqueados este 7 de noviembre desde las 8:00 horas son la caseta San Cristóbal, ubicada sobre la Autopista México–Pachuca; la Central de Abastos Texcoco–Lechería; la vía José López Portillo, a la altura del DIF Ecatepec; y el Palacio Municipal de San Cristóbal, ubicado en avenida Insurgentes.

Ante estos bloqueos, la ATOMAC pidió disculpas a la ciudadanía por las afectaciones que este bloqueo pueda ocasionarles, y reiteran que buscan externar sus demandas de manera pacífica.

Comunicado de la ATOMAC ı Foto: Redes Sociales