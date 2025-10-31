Aprueban aumento de 1.50 pesos para el pasaje del transporte público en CDMX.

Un nuevo aumento a la tarifa del pasaje en el transporte público fue aprobado por el Gobierno de la Ciudad de México. El alza se ubicó en 1.5 pesos y aplica a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Metrobús de la capital.

“Se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor (estas disposiciones serán publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México)”, informó la SEMOVI en un comunicado publicado en redes sociales.

Este ajuste ocurrió después de una reunión de los titulares de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con representantes del servicio concesionado de transporte.

Esto costará el pasaje en el transporte público de la CDMX

El costo para autobuses, microbuses, vagonetas y corredores quedará de la siguiente manera.

Autobuses

$8.50 los primero 12 km

$9.50 más de 12 km

Microbuses y vagonetas

$7.50 los primero 12 km

$8.00 de 5 a 12 km

$9.00 más de 12 km

Corredores

$9.50

Hasta el momento, no se ha dado una fecha concreta para la aplicación de esta tarifa.

Obligaciones de los conductores de CDMX

De acuerdo con la autoridad de movilidad capitalina, los concesionarios deberán mostrar de manera permanente en lugares visibles los términos y bases de la tarifa autorizada.

“De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno”, señaló la SEMOVI, al asegurar que el alza en la tarifa busca ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad en la Ciudad de México, así como atender las necesidades de las personas operadoras y, a medida de lo posible, no afectar la economía de las personas usuarios.

Agregó que las unidades ya no deberán tener los vidrios polarizados, tendrán que estar en condiciones óptimas para brindar el servicio, como el buen estado de las luces, puertas, pasamanos y frenos, así como asegurar el cumplimiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS) y mostrar la placa.

En tanto, los conductores tienen que portar, de manera visible, su licencia de conducir Tipo C y utilizar el uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca.

Además, deberán mantener la limpieza de las unidades y participar en programas de capacitación para las y los operadores de rutas.

"Se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor", informó la SEMOVI. ı Foto: Cristian Hernández / Cuartoscuro

