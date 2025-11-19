Ley de Extorsión logra unidad

De destacarse, nos comentan el consenso al que se llegó ayer para que, en comisiones del Senado, oficialistas y opositores aprobaran el dictamen sobre la Ley de Extorsión. Nos dicen que no es cosa menor celebrarlo, cuando es rarísimo que la palabra “unánime” suene en las resoluciones legislativas. Aunque todavía falta que el proyecto se vote en el pleno —donde enfrentamientos teatrales y descalificaciones histriónicas son una costumbre—, nos cuentan que hay condiciones para que la ley que prevé castigar a montachoques, montadeudas y poner bajo la lupa a las prisiones desde donde se coacciona a miles de mexicanos, se haga realidad este miércoles. Por lo pronto, las bancadas de oposición no sólo se pronunciaron en el sentido de la iniciativa que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino a favor de que se avale lo antes posible, pues, al menos ahí sí coinciden, éste es uno de los delitos que representan el mayor flagelo en el país.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sin más impuestos ni deuda