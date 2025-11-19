Rechaza Claudia injerencia de EU contra cárteles

Militares de EU vigilan la frontera en los límites de Nuevo México, el pasado 27 de marzo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no va a ocurrir” una intervención militar para combatir al crimen organizado y los cárteles de la droga, como lo declaró el mandatario estadounidense el lunes. Además, advirtió que “la última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio”.

“No va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces: En las pláticas que he tenido con el presidente Trump, él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho: ‘Les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, señaló.

El Dato: El presidente Donald Trump aseguró que “haría lo necesario” para frenar el narcotráfico en México; además, aseguró que demócratas y republicanos lo apoyarían.

La mandataria federal minimizó las declaraciones de Trump y destacó que la embajada estadounidense se apresuró a publicar un comunicado del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en el que descartó una intervención militar, como ya había hecho unos días antes.

“No vamos a tomar acción unilateral o entrar o enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, compartiendo inteligencia, y con todo tipo de cosas que podríamos hacer si lo piden, tienen que pedirlo”, señaló Rubio en la publicación de redes sociales.

Sheinbaum mencionó que esta postura ha sido comunicada formalmente al secretario de Estado durante su reciente visita a México y explicó que en todas las conversaciones telefónicas que ha tenido con el presidente de Estados Unidos ha dejado claro que la intervención no es una opción.

Además, insistió en que el combate al crimen organizado en territorio mexicano es una responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales, aunque esto no excluye la cooperación internacional en el marco del respeto mutuo.

“Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y en los primeros puntos queda muy claro el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay coordinación y colaboración sin subordinación”, dijo. “No es que no se quiera un apoyo, pero no con tropas extranjeras”.

La mandataria también se refirió a un comunicado emitido por la administración Trump en el que se establecía que sólo intervendría si México lo solicita.

“Nosotros no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervención de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, sentenció.

En otro tema, consultada sobre una nueva alerta emitida por el gobierno de Canadá para que sus ciudadanos no visiten 13 estados del territorio nacional, a raíz de la violencia e inseguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia al señalamiento.

“Llegan muchísimo turistas canadienses. Muchísimos. Once por ciento más de turistas canadienses. O sea que van a seguir llegando. México es hermosísimo”, afirmó la mandataria.

“Estas alertas, pues vamos a averiguar con la embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, ¿eh? La verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país”, concluyó.