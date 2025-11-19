UNT, AGT y FINTRAS, exigen a diputados reforma a la jornada laboral

Hace unos meses se llevó a cabo una protesta afuera de San Lázaro, en apoyo de la jornada de 40 horas.

Representantes de la UNT, AGT, FINTRAS y otros sindicatos enfatizaron que la prioridad de la reforma laboral de las 40 horas, debe ser el bienestar familiar y la reorganización del tiempo laboral y que esta debe ser “Ya.”

A las afueras de la Cámara de Diputados, en avenida Congreso de la Unión, se reunieron sindicatos de todos los frentes, para exigir la aprobación de la jornada laboral de 40 horas con dos días de descanso.

Ante ello las vialidades se vieron afectadas.

En el lugar estuvieron presentes dirigentes del Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS).

Con la participación de comisiones de médicos y enfermeras de Baja California, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Chipas y de varios hospitales de la Ciudad de México, el FINTRAS se sumó a esta manifestación para la reducción de la jornada laboral en México.

Dirigentes del UNT, señalaron que el movimiento obrero está en fase de consenso interno. “Las 40 horas se van a legislar. Lo que corresponde ahora es ponernos de acuerdo entre nosotros para llegar con una sola propuesta y con condiciones claras”.

Algunos de los aspectos prioritarios que deben ser considerados en la reforma son que no haya reducción salarial ni afectación a prestaciones, independientemente del ritmo de implementación.

Las organizaciones confirmaron que antes de noviembre trabajarán un documento unificado para presentarlo al Congreso.

“Si no vamos unificados, no habrá buenos resultados”, remarcaron, al precisar que la negociación legislativa será el espacio donde se definirá la viabilidad jurídica y operativa del nuevo modelo.

