Aplazan por 2.a vez situación de exgobernador

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, previo a ser enviado a México desde Guatemala, en imagen de archivo.

Por segunda ocasión, la jueza federal Ángela Zamora Moreno aplazó este miércoles su resolución sobre la posible libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Tras una maratónica audiencia de 12 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la juzgadora determinó que dará a conocer su decisión el viernes a las 17:00 horas.

Durante la jornada, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó su estrategia final en busca de mantener preso al exmandatario, quien cumpliría la totalidad de su condena en abril de 2026. Presentó seis testigos que narraron cómo Duarte eludió comparecer a audiencias, simuló malestares y tuvo que ser trasladado atado a una silla de ruedas para rendir declaración.

El Dato: Duarte aseguró que desde el 13 de octubre de 2016 no tiene redes sociales, por lo que cuestionó la veracidad de unos supuestos tuits.

El testimonio más contundente provino de Denisse Moreno Córdova, fiscal auxiliar de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Veracruz. Según su declaración, Duarte se negó a comparecer en seis audiencias relacionadas con acusaciones por desaparición forzada de un taxista y por entorpecer investigaciones de este delito.

Moreno Córdova narró que el exgobernador alegaba malestares físicos, náuseas y vómitos cada vez que era citado. La situación llegó a tal punto que en una ocasión las autoridades lo trasladaron atado a una silla de ruedas para obligarlo a rendir su primera declaración en 2022. “Por momentos se sentía mal, vomitaba, pero siempre ponía pretextos para no declarar”, detalló la fiscal durante su comparecencia.

Los procesos por desaparición forzada se suman a otras cinco carpetas de investigación que permanecen paralizadas mediante amparos interpuestos por la defensa de Duarte: casos de corrupción, peculado e incumplimiento del deber legal.

La FGR sostiene que estas maniobras dilatorias constituyen precisamente la mala conducta que invalida la solicitud de libertad anticipada. Por su parte, Campuzano las defiende como ejercicios legítimos de defensa que no pueden ser considerados como obstrucción.

El exgobernador Javier Duarte tomó la palabra durante la audiencia para argumentar que se sentía agraviado ante los dichos de los testigos y las pruebas aportadas, al tiempo que señaló a la FGR de montar un “circo mediático” con el caso.

También se refirió a la acusación en su contra por el presunto desvío de más de 60 mil millones de pesos de las arcas de Veracruz, ante lo que dijo sentirse insultado y agraviado con esa acusación.

Pablo Campuzano insistió en que el traslado forzado de su cliente en 2022 se realizó sin autorización legal: “Trataron de hacer una supuesta resistencia suya a comparecer a una audiencia donde, sin tener ninguna autorización para hacer uso de la fuerza, lo llevaron. Eso fue de lo que derivó un amparo y fue precisamente por lo que hoy tenemos esta posibilidad (de libertad anticipada)”.

Sin embargo, el abogado calificó la estrategia del Ministerio Público como “un acto de desesperación y mala fe” tras la conclusión de la audiencia.

“Siempre es bueno ver una fiscalía desesperada. Los actos de mala fe con los que actuaron en esta última etapa fueron evidentes”, declaró Campuzano. “Incorporaron datos que naturalmente no pudieron corroborar dado que no se presentó su testigo. Los quisieron hacer como un hecho notorio y eso denota la desesperación con la que están actuando”.

El defensor minimizó el impacto de los seis testimonios presentados por la FGR y aseguró que la información presentada ya era conocida por la defensa.

Consultado sobre si el carácter mediático del caso podría influir en la resolución, el abogado expresó su esperanza de que la jueza se limite a aplicar la ley de manera objetiva.