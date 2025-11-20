Cárteles mexicanos, en 5 continentes: CDS en 96 países y CJNG en 61

La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de Estados Unidos 2025 reporta que al menos 40 países forman parte de la esfera de influencia y operaciones de los cárteles del tráfico de drogas de origen mexicano, una de las razones por las que la administración del presidente Donald Trump los ha designado como grupos terroristas.

De acuerdo con el informe, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) representan las organizaciones criminales transnacionales más influyentes en todo mundo, con presencia en prácticamente todo el continente americano, en Europa, Asia y Australia.

El Dato: El CJNG nació en 2010; sin embargo, sus raíces se encuentran en un grupo anterior llamado Cártel del Milenio, que desde los 90 contaba con conexiones en Colombia y EU.

Apenas este martes, la Policía Nacional de España, las autoridades de Países Bajos y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos desmantelaron, tras un año de investigación, lo que denominaron “la oficina” del CJNG en España, desde donde se distribuía droga a Italia, a partir de un esquema de intermediarios y alianzas entre el cártel mexicano con narcotraficantes colombianos y la mafia italiana.

Un estudio del académico mexicano Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 61 países y el Cártel de Sinaloa en 96.

A diferencia del informe estadounidense, el especialista en seguridad pública sí incluye al continente africano, donde varios países, ideales por sus debilidades institucionales, fungen ya sea como rutas de paso o hasta proveedores de recursos para la fabricación de sustancias ilícitas.

61 países engloba la red criminal del Cártel Jalisco

En entrevista con La Razón, el académico Sánchez Valdés explicó que las organizaciones criminales mexicanas se han convertido en actores centrales del tráfico de drogas a nivel global, entre otras cuestiones, gracias a las alianzas que se han tejido con las mafias locales, que les ayudan en asuntos logísticos, incluso a corromper a funcionarios aun cuando el Estado de derecho en esas naciones sea más fuerte.

“A diferencia de lo que pasa en México, donde la norma es que las organizaciones criminales se confrontan, estas expansiones internacionales se dan a través de una especie de diplomacia criminal que busca tender puentes con las mafias de otros países”, comentó el académico mexicano.

“No es que el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco lleguen y sustituyan a las organizaciones locales. Al contrario, lo que hacen es trabajar con ellas. De tal manera que, por ejemplo, llega el Cártel de Sinaloa a Rusia y, en lugar de ponerse a combatir con la mafia rusa, lo que hace es buscar a Solntsevskaya Bratva, que es la organización más grande en ese país, y entablan una relación basada en la provisión de droga”, dijo.

De tal manera que los cárteles mexicanos, continuó Sánchez Valdés, “no llegan a aprender ni a ver el terreno, sino que utilizan las organizaciones que ya conocen el terreno, que ya conocen a las autoridades para precisamente abrirles las puertas”.

Son estos clanes locales los que facilitan a los cárteles mexicanos la llegada a puertos o aeropuertos. Así que, como dijo el especialista, su labor “es un poco más técnica u operativa que de la parte de la violencia”.

El experto, quien ha sido asesor de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, señaló que la injerencia de los grupos del crimen es posible incluso sin corrupción, ante la precaria vigilancia en las dinámicas del comercio global.

“En Estados Unidos, sólo cinco por ciento de los contenedores que vienen en los barcos son revisados; es decir, incluso si no le metes la corrupción, pues también la mayor parte de esa droga pasaría sin problema en Europa o China, donde sólo se aplican inspecciones al tres por ciento de los contenedores con mercancías.

“Entonces, les ayuda mucho a las organizaciones criminales el alto volumen de productos que entran. Porque no todo se puede revisar y, si además compras a funcionarios, pues ese porcentaje se reduce todavía más”, advirtió.

Para Víctor Manuel Sánchez, el reciente caso del desmantelamiento de una franquicia del CJNG en España “es el claro ejemplo” de cómo operan las empresas criminales trasnacionales.

“Ese es el perfil, mandan a personas o emisarios para ser el enlace con mafias europeas, reciben el producto allá, lo acopian en bodegas y a partir de ahí lo van distribuyendo a estas otras organizaciones para que, a su vez, hagan la venta al menudeo al consumidor final”, indicó.

El investigador consideró que casos como este, que fueron interceptados por agencias policiacas internacionales, si bien afectan en alguna medida a los criminales, no representan un golpe fulminante. “Afectan, pero no, el nivel de afectación no es tan grande”, y apeló al ejemplo del juego de ajedrez. “No es un jaque mate, es más bien la pérdida de un peón”.

Aunque “la oficina” española del CJNG “le resultaba rentable” y les tomará un par de meses recuperarse y encontrar otro método —algo que suelen hacer con frecuencia— “son golpes que ya de una u otra manera las propias organizaciones tienen presupuestados. Entonces, se requiere una cantidad mayor de golpes seguidos para descompensarlos económicamente”, apuntó.

“A lo mejor va a tener que ajustar su estrategia de envío; ya no voy a usar maquinaria para esconder droga adentro, pero a lo mejor va a usar latas de otro producto o alguna otra variación y, pues, va a seguir el mismo proceso.

“Esa es una de sus grandes fortalezas; no se casan con determinadas cosas y, si tienen que cambiar y eso les beneficia económicamente, van a cambiar el método”, concluyó.

Presencia global ı Foto: Especial

El FBI desarticula red de droga ligada al CDS en Canadá

› Por Ángel Molina

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desmanteló, a través de un operativo, lo que consideró la red de tráfico de cocaína más grande en Canadá, que además tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotraficantes de Colombia.

La fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que al frente del contrabando estaría el exatleta olímpico canadiense de snowboard Ryan Wedding, a quien se le imputan delitos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y por el asesinato de un testigo protegido.

En conferencia de prensa, Bondi anunció una recompensa ampliada de 10 a 15 millones de dólares a quien dé información que lleve a la captura de Wedding.

BREAKING NEWS: Attorney General Pam Bondi announced a new indictment against Ryan James Wedding, a former Olympian turned drug kingpin linked to a violent drug-trafficking network. pic.twitter.com/k117NvDDBc — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 19, 2025

Las autoridades estadounidenses añadieron al exatleta, junto a varios de sus operadores, en la lista negra del Departamento del Tesoro, para congelar su financiamiento en EU.

Para Washington, Wedding dirige una de las redes de tráfico de cocaína más prolíficas en la actualidad, con la que genera ganancias de hasta mil millones de dólares anuales. Las autoridades canadienses aseguraron que “la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el FBI colaboraron durante 24 meses para desarticular esta red criminal vinculada a un cártel mexicano. Esta red ha estado traficando grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde Centroamérica y Sudamérica, a través de EU, hacia Canadá y otros países”.

15 mdd ofrece el gobierno de EU por el exatleta

El medio canadiense CP24 señaló que su gobierno tiene la certeza de que aún hay redes ligadas a Wedding que siguen intactas dentro del territorio, según declaraciones de Chris Leather, superintendente jefe de la región central de la RCMP.

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), realizó acciones conjuntas con el Departamento de Tesoro para identificar y bloquear a integrantes de la organización criminal de Ryan Wedding por tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones.

Como parte de la colaboración entre la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se designaron 19 objetivos relacionados con esta red delictiva, entre ellos 10 personas y nueve empresas presuntamente vinculadas a operaciones financieras ilícitas.

La UIF informó que logró identificar a 10 personas adicionales con actividad financiera en México asociada a esta organización. Estas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Asimismo, se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por presuntos delitos fiscales y por el uso de empresas fachada.

De acuerdo con la dependencia, la información proporcionada por autoridades estadounidenses, junto con los análisis financieros de la UIF, confirmó que esta organización opera mediante estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.

Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para dificultar la trazabilidad financiera.

Los reportes indican que esta red criminal mantiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México. El FBI equiparó a Wedding con los capos más buscados de la historia, el fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, hoy en prisión.

La fiscal general de EU, Pam Bondi Foto›AP

