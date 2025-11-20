Frío extremo, lluvias y posible nieve: estos estados resentirán la primera tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han emitido alertas por la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada, la cual se prevé impacte del 21 al 23 de noviembre de 2025, derivada del ingreso del frente frío número 16.
El fenómeno se originará por la combinación de varios sistemas atmosféricos: el frente frío 16, una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico.
Esta interacción dará como resultado un marcado descenso de las temperaturas, lluvias intensas, rachas de viento y condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte y noroeste del país.
Áreas más afectadas y previsiones climáticas
- Baja California (norte y centro) podría registrar fuertes lluvias de entre 50 y 75 mm.
- En Sonora se prevén precipitaciones fuertes, acompañadas de chubascos y vientos intensos.
- Las sierras de Baja California y Sonora podrían ver caída de nieve o aguanieve.
- Se esperan rachas de viento de hasta 60–80 km/h en zonas del noroeste, como Baja California y Sonora, así como en Chihuahua y Durango.
- Las temperaturas mínimas podrían bajar a –10 °C en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango durante la madrugada, con heladas pronunciadas.
- En otras zonas montañosas de entidades como Zacatecas, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, se estiman temperaturas mínimas entre –5 y 0 °C.
¿Cuál será el impacto en la Ciudad de México?
Aunque el centro del fenómeno se ubicará en el norte del país, la CDMX también se verá afectada por un descenso térmico.
Las autoridades locales activaron una Alerta Amarilla, ya que para la madrugada del viernes 21 de noviembre se pronostican temperaturas entre 4 y 6 °C en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.
Protección Civil recomendó a la población abrigarse con varias capas, evitar cambios bruscos de temperatura, hidratarse bien y usar ventilación adecuada si se emplean calentadores o chimeneas.
Precauciones y recomendaciones
Las autoridades meteorológicas instan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales del SMN y Conagua. Se aconseja a quienes habitan en zonas serranas prepararse para:
- Heladas nocturnas
- Posible acumulación de nieve o aguanieve
- Vientos fuertes que pueden generar condiciones peligrosas
- Lluvias intensas y chubascos, especialmente en los estados del noroeste
Además, se recomienda proteger especialmente a grupos vulnerables como personas mayores, niños y quienes tienen enfermedades respiratorias, así como tomar precauciones si se usa equipo de calefacción para evitar riesgos por inhalación o mal uso.
