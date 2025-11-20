Generación Z quiere libertad para vivir y futuro para construir: PAN

Noemí Luna, diputada del PAN, en la Cámara baja en foto de archivo.

La diputada federal Noemí Luna aseguró que la movilización convocada para este 20 de noviembre refleja el hartazgo de la Generación Z, que exige libertad para vivir y un futuro digno para construir.

De acuerdo con la legisladora, las y los jóvenes tomaron las calles para manifestar su inconformidad ante un país que, afirman, les ha fallado en seguridad, oportunidades y movilidad social.

Luna, representante popular por Zacatecas, respaldó la marcha y subrayó que las causas de esta nueva generación encuentran eco en luchas históricas. Aseguró que existen paralelismos con el movimiento estudiantil de 1968, particularmente en la defensa de la dignidad, las libertades y el derecho a expresarse y manifestarse sin miedo.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala ı Foto: Cámara de Diputados

En este sentido, recordó que, así como hace más de cinco décadas la juventud exigía pensar y hablar libremente, hoy la Generación Z demanda garantías para desarrollarse en un entorno sin violencia, sin desempleo y sin un futuro incierto. “En México, cada cierto tiempo, cuando el poder se vuelve sordo, nace una generación que decide hablar más fuerte”, afirmó.

La diputada señaló que el país de 1968 intentó silenciar a los estudiantes mediante la represión, sin comprender que “la memoria, cuando se hiere, se vuelve monumento”. Ahora, dijo, los jóvenes vuelven a alzar la voz frente al gobierno.

Tras reiterar su apoyo a quienes participarán en la marcha por el aniversario de la Revolución Mexicana, la legisladora del PAN destacó que protestar es un acto cívico, no un gesto de rebeldía vacía. “Marchar es recordarle al poder que el país no es suyo; es de todas y de todos”, puntualizó.

Jóvenes que asistieron a la marcha de la Generación Z, el pasado sábado. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT