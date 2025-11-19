Estados Unidos emite alerta por segunda marcha de la ‘Generación Z’ en CDMX para este 20 de noviembre

Estados Unidos emitió este miércoles una alerta para sus ciudadanos en la Ciudad de México con motivo de la segunda marcha de la llamada “Generación Z”, prevista para este 20 de noviembre en Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico.
La alerta de viaje es de nivel 2, por lo que pidió tomar mayor precaución ante la movilización convocada para este jueves, luego de que la protesta del pasado 15 de noviembre terminó en un enfrentamiento que dejó 120 civiles y policías lesionados.
“Se ha convocado una gran marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo el jueves 20 de noviembre, a partir de las 11:00 horas. Se espera que los grupos que participen en esta protesta también participaron en la manifestación del 15 de noviembre, la cual se tornó violenta”, informó en el sitio web de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México.
¿Cuál es la ruta de la segunda marcha de la ‘Generación Z’?
Se espera que los contingentes de la segunda marcha de la “Generación Z” avancen por las siguientes vialidades:
- Ángel de la Independencia
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo
Estados Unidos recordó que la movilización coincide con el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, programado para iniciar a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México y que, para evitar encontrarse con los contingentes de la “Generación Z”, modificó su recorrido original.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la ruta del desfile cívico-militar será la siguiente:
- Zócalo
- Avenida 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Juárez
- Paseo de la Reforma
- Avenida de la República
- Monumento a la Revolución
¿Qué recomienda EU a sus ciudadanos?
Estados Unidos advirtió que las manifestaciones pueden ser impredecibles, por lo que recomendó a sus ciudadanos evitar participar y tener precaución si se encuentran con alguna concentración.
Entre las recomendaciones, también sugirió:
- Monitorear medios locales
- Seguir indicaciones de autoridades
- Llamar al 911 en caso de emergencia
