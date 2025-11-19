Trump firma ley para desclasificar los archivos del caso Jeffrey Epstein

Tras resistirse por meses, este miércoles Donald Trump firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte, en un plazo de 30 días.

Al anunciar la firma en su plataforma Truth Social, el republicano afirmó haber ordenado al Departamento de Justicia entregar alrededor de 50 mil páginas de documentos al Congreso de Estados Unidos, que en días pasados aprobó divulgar la información sobre la red de explotación sexual de Epstein y de su pareja y socia, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico y abuso sexual de menores.

De izq. a der.: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en una fotografía del año 2000. ı Foto: Especial

Trump acusó a los demócratas de utilizar el tema para “intentar desviar la atención” de lo que considera “increíbles” victorias de los republicanos.

“Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein!“, escribió en su red social.

La Cámara de Representantes aprobó la legislación con 427 votos a favor y sólo 1 en contra. El representante republicano Clay Higgins, de Luisiana, fue el único disidente, al argumentar que la redacción del proyecto de ley podría llevar a la divulgación de información sobre personas inocentes mencionadas en la investigación federal.

Luego, el Senado la aprobó por unanimidad, sin votación formal, y envió el proyecto, aunque no de inmediato, al escritorio de Trump para su firma.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein ordena la divulgación pública de todos los documentos no clasificados que involucren a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell. Entre ellos, registros de vuelo, comunicaciones, materiales incautados durante investigaciones previas, reportes internos del Departamento de Justicia, nombres de personas vinculadas directa o indirectamente con la red de explotación sexual y notas obtenidas desde 1980 hasta 2019, año en el que Epstein fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales.

La legislación permite la censura de información sobre las víctimas de Epstein para las investigaciones federales en curso, pero el Departamento de Justicia no puede reservar información por motivos de sensibilidad política o daño a la reputación.

Desde hace tiempo se sabe que Trump era amigo de Epstein. Sin embargo, ha reiterado que desconocía sus crímenes y que hace mucho rompió relaciones con él.

Donald Trump fue captado en fotografías junto a Jeffrey Epstein. ı Foto: Especial

Durante semanas advirtió que la publicación total de los documentos comprometería investigaciones en curso o expondría información sensible. Sin embargo, la presión de su propio partido lo obligó a cambiar de postura.

El detonante del cambio fue cuando los demócratas publicaron más de 20 mil correos electrónicos vinculados a Epstein, obtenidos a través de citaciones judiciales. Entre los archivos aparecían referencias directas a Trump, aunque ninguna lo señalaba por delitos. En correos electrónicos, Epstein sugería que el entonces empresario “sabía de las chicas”.

El magnate negó todas las implicaciones, aseguró que su relación con Epstein se fracturó en la década de 2000 y reiteró que “jamás estuvo involucrado en absoluto”. No obstante, la difusión de los correos incrementó la presión pública.

Finalmente, el republicano declaró que apoyaba la publicación inmediata de los documentos y prometió firmar la ley en cuanto llegara a su escritorio en la Casa Blanca.

Con información de Associated Press.

