Luego de que la Cámara de Representantes aprobó este martes la divulgación completa de los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, el Senado de Estado Unidos perfila hacer lo propio y avalar por unanimidad la liberación de los documentos tan pronto reciba el proyecto de ley.

Antes, el presidente Donald Trump afirmó que no le importaba si la aprobación del proyecto que obliga al Departamento de Justicia a liberar los archivos sucedía este martes “o en algún otro momento del futuro cercano”.

De izq. a der.: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en foto del año 2000. ı Foto: Especial

En su plataforma Truth Social, el mandatario exhortó a los republicanos a no ignorar “todas las victorias” que su partido ha conseguido, entre ellas “la contundente derrota que les propinamos a los demócratas con el cierre del gobierno”, que terminó el pasado 12 de noviembre tras 43 días, con un acuerdo entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes.

Presumió como otros logros de su partido el cierre de las fronteras a la migración irregular, el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill” y prohibir que las mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.

Trump asegura que ha puesto fin a ocho guerras durante su administración, argumento que ha utilizado para insistir en que merece el Premio Nobel de la Paz.

Entre los conflictos que dice haber resulto están los de Israel e Irán, Camboya y Tailandia, India y Pakistán, y Armenia y Azerbaiyán; sin embargo, en algunos casos la intervención de Estados Unidos ha resultado en acuerdos parciales, un alto el fuego o desescaladas.

John Thune, líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, dijo a CNN que la Cámara de Representantes enviará el proyecto de ley la mañana de este miércoles .

Tan pronto llegue al Senado, el proyecto de ley será remitido al escritorio de Trump para su firma; sin embargo, se espera que los documentos sean publicados con información confidencial testada, es decir, borrada o tachada.

