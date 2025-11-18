Cámara de Representantes de Estados Unidos avala publicar archivos de Epstein

Votación tensa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, por abrumadora mayoría y un solo voto en contra, una resolución que ordena al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos no clasificados relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, empresario relacionado con una presunta red de abuso sexual a menores.

De acuerdo con agencias internacionales, la votación concluyó con 427 votos a favor y uno en contra, este último emitido por el republicano Clay Higgins, representante por Luisiana.

La medida avanzó dos días después de que el presidente Donald Trump modificó su postura y pidió públicamente a los legisladores republicanos respaldar la desclasificación. Según medios internacionales, el mandatario aseguró que su partido “no tiene nada que ocultar” y añadió que estaría dispuesto a firmar cualquier iniciativa aprobada por ambas cámaras que ordene revelar los documentos.

🔵Cámara de Representantes de EEUU aprueba publicar documentos del caso Jeffrey Epstein.



La votación fue casi unánime: 427 a favor y solo 1 en contra.



Se busca obligar al Departamento de Justicia a revelar todos los archivos.

pic.twitter.com/cJzSZ5av7s — Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2025

El giro presidencial contrastó con su resistencia previa durante gran parte de lo que lleva su segundo mandato, cuando evitó que la publicación de archivos avanzara a pesar de haber convertido el tema en un argumento de campaña.

Sin embargo, pidió dejar atrás lo que calificó como una “farsa demócrata” y afirmó que el tema desvía la atención de los logros que atribuye a su administración.

Por otro lado, la presión política dentro del Congreso se intensificó la semana pasada cuando un comité legislativo difundió correos electrónicos atribuidos a Epstein. En ellos, según agencias internacionales, el empresario aseguraba que Trump “pasó horas” con una de las víctimas de la red de explotación y que “sabía lo de las chicas”.

Los documentos incluyeron también intercambios con Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por facilitar menores a la trama, y con el escritor Michael Wolff.

Este mismo día, que se llevó a cabo la votación, un grupo de sobrevivientes de los presuntos abusos se reunió frente al Capitolio junto a legisladores de ambos partidos para exigir transparencia. Las participantes mostraron fotografías de su adolescencia, la edad en la que afirmaron haber conocido a Epstein, quien en las décadas de 1990 y 2000 socializó con figuras políticas y empresariales de alto nivel.

En septiembre, medios internacionales reportaron que el Congreso difundió un conjunto previo de más de 33 mil páginas entregadas por el Departamento de Justicia. No obstante, gran parte de ese material ya se encontraba disponible, lo que generó nuevas demandas dentro del Partido Republicano para publicar documentos adicionales que aporten información inédita.

Ahora, la resolución deberá ser revisada por el Senado antes de llegar al despacho presidencial. Trump reiteró que firmaría la iniciativa si supera dicho trámite.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am