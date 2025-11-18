Trump insulta a reportera que lo cuestionó sobre caso Epstein: ‘¡cállate, cerda!’ | VIDEO

El presidente Donald Trump, además de estar en la mira de la política global por sus tajantes decisiones internacionales, ha estado envuelto en varias controversias relacionadas con su personalidad. Una más lo puso en el centro de la conversación por insultar a una reportera, quien lo cuestionó con su presunta vinculación con el caso de abusos sexuales de Jeffrey Epstein.

En un video que circuló por medios digitales, se aprecia cómo, en una de sus recurrentes pláticas con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump es increpado por la periodista Jennifer Jacobs de CBS News sobre el escándalo que vincula a Epstein con casos de presunto abuso a menores.

Female reporter pushes Trump on the release of the Epstein files.



His response?



“Quiet, piggy.” pic.twitter.com/ISTRee5KUy — That Gay Guy Candle Co. 🇺🇸 (@gayguycandleco) November 18, 2025

Jacobs cuestiona al presidente: “si no hay nada incriminatorio contra usted en los archivos, ¿entonces por qué no…?”.

En ese momento, Trump, con un rostro visiblemente enfurecido, interrumpe a la periodista exclamando: “¡Cállate, cerda!” (en el original en inglés: “shut up, piggy”).

La comunicadora no dice nada más y, en ese momento, otro periodista toma el mando para preguntarle acerca del tema de Venezuela. Se desconoce si el momento escaló a una confrontación mayor.

En tanto, la periodista, quien sigue de cerca las declaraciones de Trump en sus redes sociales y canales oficiales, no emitió ninguna declaración pública sobre estos hechos.

This is Jennifer Jacobs, the reporter Trump barked “quiet, quiet, piggy” at for asking about the Epstein files.



Stop normalizing a president abusing reporters, especially women, because he’s terrified of a question. pic.twitter.com/Moo4HBojle — Brian Allen (@allenanalysis) November 18, 2025

La exigencia por una resolución del caso Epstein ha cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente después de que se involucrara a Donald Trump con este caso.

Políticos opositores y ciudadanía estadounidense ha solicitado la liberación de los llamados “archivos de Epstein”, es decir, la colección de documentos personales del fallecido millonario en el que revelaría el desarrollo del caso de presunto abuso sexual a menores, así como a políticos y otras figuras relevantes involucradas, entre ellas del mundo del espectáculo.

de izq. a der.: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en foto del año 2000. ı Foto: Especial

Aunque la lista no ha sido publicada, existen rumores de quiénes podrían estar involucrados, entre ellos el mismo Trump, quien es conocido por haber sostenido relaciones amistosas con Epstein durante los años 90 y 2000, como ha quedado registrado en fotos y videos.

Incluso, en meses recientes han sido liberadas supuestas cartas de Trump a Epstein, que sugieren conocimiento de actividades sexuales ilícitas por parte del ahora presidente.

Por todo esto, una petición bipartidista en la Cámara de Representantes busca votar una legislación para exigir la liberación total de los archivos. Sin embargo, esto requeriría la firma de Donald Trump, a cuyo gobierno acusan de retrasar la presentación de los documentos.

