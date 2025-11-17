Cámara de Estados Unidos impulsará la votación sobre Epstein tras cambio de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 12 de noviembre

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, votaría pronto para forzar la publicación de los archivos de la investigación ligados a Jeffrey Epstein, y se considera que su aprobación está prácticamente garantizada luego de que el presidente Donald Trump abandonara su oposición.

La marcha atrás de Trump a última hora se produjo días después de que una petición de la Cámara reuniera suficiente apoyo para forzar una votación, un inusual caso de republicanos de la Cámara desafiando los deseos del presidente.

Hasta este fin de semana, Trump y su equipo habían presionado con fuerza para evitar que se divulgaran más archivos de la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre Epstein, un rico financiero neoyorquino que fue, durante un tiempo, amigo del actual presidente de Estados Unidos.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”, escribió el presidente republicano el domingo en un mensaje en las redes sociales.

“Y es hora de pasar página a este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, añadió.

Mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Captura de pantalla.

Los demócratas, e incluso algunos de los partidarios de Trump, explican que no hay nada de engaño en la publicación de registros auténticos del Departamento de Justicia.

Epstein fue condenado por varios cargos estatales y federales de Florida relacionados con abusos sexuales y tráfico de adolescentes. Murió en una celda de una cárcel federal de Manhattan en 2019 en lo que se consideró un suicidio, pocas semanas después de ser arrestado por nuevos cargos federales de tráfico sexual de menores.

de izq. a der.: Donald Trump, Melania Knauss, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en foto del año 2000. ı Foto: Especial

