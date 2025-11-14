Revelaciones reavivan presión sobre Trump

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, y el rey Carlos III de Gran Bretaña, el pasado 16 de septiembre.

La publicación de miles de correos electrónicos de Jeffrey Epstein el miércoles desató una nueva confrontación en Washington, luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusara a los demócratas y a los principales medios de promover “otro engaño”. Según afirmó, la difusión responde a una “indignación falsa” destinada a desviar la atención de lo que describió como logros del presidente Donald Trump, entre ellos la reciente disputa por el cierre del gobierno.

Leavitt insistió en que los correos no prueban “nada” y afirmó que figuras como Chuck Schumer y los demócratas buscan evitar el costo político de la derrota sufrida frente a los republicanos en la negociación presupuestaria. La Casa Blanca sostuvo además que Donald Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago por su conducta y que nunca participó en actividades ilícitas.

El Dato: La Cámara votará la próxima semana si exige al Departamento de Justicia que publique todos sus archivos no clasificados sobre Epstein.

El material divulgado incluye comunicaciones en las que Epstein menciona directamente a al magnate. En un mensaje de abril de 2011, Epstein escribió a Ghislaine Maxwell sobre la presencia del entonces empresario en su casa, comentario que los republicanos atribuyeron a Virginia Giuffre, quien falleció este año y nunca acusó a Trump de conducta inapropiada. También aparecen correos sobre la venta del avión B727 de Trump, información que Epstein recibía a través de remitentes.

Los documentos muestran además mensajes posteriores: en 2017, Epstein dijo a un reportero de The New York Times que el decreto migratorio firmado por Trump permitía verlo como alguien que “cumple su palabra”, aunque lo calificó como “loco”. Ese mismo año mantuvo intercambios con Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca, en los que ambos cuestionaron el comportamiento del mandatario.

Durante 2018, Epstein sostuvo repetidas conversaciones con Ruemmler y otros contactos sobre los efectos legales de la declaración de culpabilidad de Michael Cohen. En varios de esos mensajes, el delincuente sexual afirmó conocer la “corrupción” de Trump y sugirió que la presión de investigaciones podría generar consecuencias graves. En otro intercambio, dijo conservar fotografías del presidente con mujeres en bikini y relató episodios ocurridos en su casa.

Los correos también registran comunicaciones con el autor Michael Wolff, quien alentaba a Epstein a hablar públicamente sobre su relación con el republicano durante la campaña presidencial. El financista, sin embargo, no dejó claro si respondió a esas solicitudes.

El comité legislativo publicó además intercambios que involucran al príncipe Andrés, quien pidió a Epstein y Maxwell que lo desvincularan de acusaciones formuladas por una mujer que aseguró haber tenido contacto con él en distintos lugares vinculados al financista. Estos mensajes se suman a documentos sobre el contexto en que Epstein, antes de suicidarse, discutía investigaciones, preocupaciones legales y la presión mediática.