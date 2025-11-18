Ruta del desfile 20 de noviembre 2025 cambia por segunda marcha de la ‘Generación Z’ en CDMX

Modifican la ruta del desfile del 20 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México.

Este jueves 20 de noviembre se conmemora el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y, como cada año, se realizará el desfile cívico-militar en calles de la Ciudad de México. Sin embargo, por primera vez se modificará la ruta.

Este 2025 los contingentes no llegarán hasta Campo Marte, como ya es tradición. Esto, porque el mismo día está programada la segunda marcha de la llamada “Generación Z”, cinco días después de la primera que derivó en enfrentamientos entre civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Plaza de la Constitución.

Aunque el desfile mantiene su punto de partida en el Zócalo, este año sólo llegará al Monumento a la Revolución. Es decir, el recorrido sólo será de unos 2.5 kilómetros kilómetros, en contraste con la ruta habitual de unos 7 kilómetros.

¿Cuál será la ruta del desfile del 20 de noviembre en CDMX?

El desfile conmemorativo iniciará a las 10:00 horas. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), avanzará por las siguientes vialidades:

Zócalo de la Ciudad de México

Avenida 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

¡Ven y vive con nosotros este magno evento!



Te esperamos este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana, para presenciar el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana”.



El recorrido inicia en la Plancha del Zócalo hasta el… pic.twitter.com/6XDExU1L4l — @Defensamx (@Defensamx1) November 16, 2025

¿Dónde ver EN VIVO el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

El desfile desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana podrá seguirse EN VIVO a través de los canales oficiales en YouTube de:

¿A qué hora es y cuál es la ruta de la segunda marcha de la ‘Generación Z’?

La llamada “Generación Z” alista una nueva jornada de movilizaciones para este jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria, a las 09:00 horas se prevé una manifestación en inmediaciones Ciudad Universitaria, dentro o alrededor de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, se anticipa otra movilización en la zona centro de la capital a las 11:00 horas; sin embargo, los organizadores aún no han definido los detalles, los puntos exactos de concentración ni las posibles rutas .

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

