Colectivo ‘Generación Z’ convoca a nueva jornada de protestas el 20 de noviembre

Colectivo 'Generación Z' convoca a nueva jornada de marchas para el 20 de noviembre.

El colectivo ‘Generación Z México’, a quien se le atribuye ser el principal organizador de la jornada de protestas del 15 de noviembre que reunió 17 mil personas en la Ciudad de México, convocó a una nueva manifestación para el 20 de noviembre, lo cual coincide con el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

A través de redes sociales, el colectivo Generación Z México publicó una invitación a una nueva jornada de manifestaciones para el jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas, bajo los lemas: “México no se rinde” y “Gen Z no se rinde”.

No nos vamos a ir. ¡HASTA LA VICTORIA! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/DBH2E1ivyg — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

En el mensaje que acompañó la invitación, el colectivo convocó a todos los estados del país a sumarse, y pidió que se repita la logística y los puntos de partida y llegada de las marchas celebradas el sábado 15 de noviembre.

El sábado, distintos estados de la República se sumaron a una jornada de manifestaciones contra la violencia y la corrupción, bajo la bandera de “Generación Z”, término tomado del nombre que en países de habla inglesa se usa para identificar a las personas nacidas entre 1997 y 2012.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

Aunque la mayoría de estas manifestaciones se llevaron a cabo en relativa calma y con incidentes menores, fue en Ciudad de México donde no solo se llevó a cabo el evento más grande —con 17 mil asistentes, según cifras oficiales—, sino que también se registraron actos vandálicos y de violencia, que enfrentaron a manifestantes y policías capitalinos.

Por estos hechos, según autoridades, resultaron heridos 100 oficiales, mientras que fueron detenidos 20 civiles, quienes serán procesados ante la ley.

No será la única marcha. Primera llamada narco-gobierno… primera llamada ⏳ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

A lo largo de la jornada, se registraron hechos como el derrumbe de las vallas que cercaban Palacio Nacional, así como un intento de irrumpir en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual provocó la reacción de los cuerpos de seguridad capitalinos.

A causa de esto, la marcha del 15 de noviembre provocó división entre las figuras políticas del país.

Morena, partido oficialista, acusó que esta marcha, en realidad, no estuvo organizada por colectivos de la llamada Generación Z, sino que, detrás de ella se encuentran “figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional”, así como “adultos mayores de 40 años de sectores privilegiados”.

Mientras que Acción Nacional (PAN), principal partido opositor, aseguró que esta marcha representa “esperanza”, pues representa un “despertar” de la juventud. Acusó al Gobierno federal de actuar con represión y aseguró que esto significa que teme el levantamiento de los manifestantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am