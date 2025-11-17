Desfile 20 de noviembre 2025: ¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico-Militar por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, sin embargo, la ruta cambiará este año.

La Secretaría de Defensa Nacional extendió la invitación para que las personas puedan presenciar el desfile de este 2025, el cual conmemora el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El Cívico-Militar comenzará a partir de las 10:00 horas, y por primera vez, este recorrido comenzará desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, y se dirigirá hacia el Monumento a la Revolución.

A diferencia de años anteriores, este jueves el recorrido partirá desde la Plaza de la Constitución, mejor conocida como la plancha del Zócalo capitalino.

Posteriormente el desfile se dirigirá hacia la Avenida Cinco de Mayo y continuará su recorrido hacia a la Avenida Juárez, pasando sobre Paseo de la Reforma y concluyendo en la Avenida de la República para llegar al Monumento a la Revolución.

¿Dónde se puede ver el desfile del 20 de noviembre?

Si no puedes acudir de manera presencial a ver el Desfile Cívico-Militar este 20 de noviembre en el Zócalo de la CDMX o en algunos puntos en los que se realizará el recorrido, también puedes verlo desde casa.

El Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana puede ser visto en las redes sociales oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Defensa Nacional.

Asimismo, este tradicional desfile puede ser visto en canales de televisión abierta como el Canal 22, y aunque el inicio del Desfile Cívico-Militar está programado para las 10:00 horas, las transmisiones inician algunos minutos antes de que se dé inicio.

Rutas alternas por el desfile del 20 de noviembre

El Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana tendrá inicio desde el Zócalo de la Ciudad de México y se dirigirá hacia el Monumento a la Revolución, por lo que algunas vialidades se verán afectadas.

Debido a esto, se recomienda tomar rutas alternas como el Eje Central, Viaducto o el Circuito Interior y planificar con tiempo las rutas, pues posiblemente la carga vehicular sea más elevada de lo habitual.

Además de esto, como en años anteriores posiblemente algunas estaciones del Metro serán cerradas, como la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2, por lo que se recomienda tomar alternativas cercanas como Pino Suárez o Allende.

