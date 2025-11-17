La Defensa alista desfile para los 115 años de la Revolución

Elementos del Ejército y Fuerza Aérea afinan detalles para el 115 Desfile de la Revolución Mexicana.

En el Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dos mil 839 integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea se alistan para participar en el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizará este 20 de noviembre en la Ciudad de México.

Desde temprano, los contingentes se reunieron en la explanada para llevar a cabo el pase de revista, un ejercicio que permite verificar la correcta integración de las unidades, así como el estado del armamento, uniformes, vehículos y el personal que formará parte del recorrido.

Elementos del Ejército y Fuerza Aérea afinan detalles para el 115 Desfile de la Revolución Mexicana. ı Foto: Ángel Molina (La Razón de México)

El evento fue encabezado únicamente por Ricardo Trevilla Rojo, secretario de la Defensa, quien supervisó cada una de las agrupaciones que desfilarán en el Zócalo capitalino. El general recorrió las líneas de tropas, dialogó con mandos, observó la disposición de las formaciones y constató el avance de los ensayos generales que se realizan desde hace varias semanas.

Como parte del programa se representó la Marcha de Lealtad, un episodio clave de 1913 en el que el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por cadetes del

Heroico Colegio Militar desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, en medio del clima de tensión política previo al estallido de la Decena Trágica.

Autoridades supervisan uniformes y armamento durante el pase de revista en el Campo Militar 1-A. ı Foto: Ángel Molina (La Razón de México)

La escenificación incluyó la recreación del trayecto, momentos dramatizados de los enfrentamientos y la llegada del mandatario al recinto presidencial, con un dispositivo que combinó, caballería y una amplia coordinación entre unidades.

En entrevista con La Razón, el teniente Cristian Soto explicó que la preparación para estas representaciones inicia con un mes de anticipación y se organiza a través de un comité encargado de integrar a las diversas unidades participantes.

“En este desfile vamos a tener un aproximado de dos mil 800 elementos del ejército, fuerza aérea y Guardia Nacional, que van a estar caracterizados de diferentes personajes históricos, así como diferentes pasajes de la historia de la revolución”, detalló.

La teniente músico Estela Liberato, directora del Coro de la Defensa, destacó que su agrupación trabaja durante todo el año, aunque para fechas emblemáticas se desarrolla un proceso intensivo de ensayos y selección de repertorio.

“Es muy significativo estar aquí; para mí, como mujer, dirigir un coro militar en un evento de esta magnitud representa un honor enorme. Además, será un momento histórico ver a la Presidenta realizando el recorrido del desfile. Para nosotros, como músicos militares, será muy emotivo”, expresó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la revisión previa al desfile cívico-militar. ı Foto: Ángel Molina (La Razón de México)

En el desfile participarán elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, quienes ejecutarán maniobras, escoltas, evoluciones tácticas y formaciones coordinadas. También se integrarán vehículos de apoyo terrestre, unidades históricas, aeronaves, binomios caninos, personal montado y agrupamientos especiales que reforzarán el despliegue conmemorativo.

La celebración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana se llevará a cabo el 20 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Zócalo capitalino, donde se espera la asistencia de miles de personas.

