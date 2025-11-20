Sheinbaum agradece a diputados y senadores de Morena la aprobación del Paquete Económico 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con diputadas, diputados, senadores y senadoras de Morena en Palacio Nacional.

En el encuentro, la mandataria federal agradeció a los legisladores morenistas la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar.

"En Palacio Nacional, agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo", escribió Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

Asimismo, trascendió a través de los legisladores que, para la mandataria, el respaldo legislativo marca un avance importante en la consolidación de políticas sociales centradas en el bienestar.

La jefa del ejecutivo resaltó entre sus mensajes que los recursos aprobados reforzarán programas prioritarios como la pensión Mujeres Bienestar, salud pública, educación y vivienda y subrayó que este Plan Económico representa una apuesta clara, por un Estado más justo y empático, con una orientación social firme.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados en San Lázaro, señaló que la mandataria dijo que “Hoy, el apoyo de los legisladores, no solo refleja respaldo político, sino convicción social” y les enfatizó que: “servimos al pueblo.”

Sheinbaum alista evento en el Zócalo para el 6 de diciembre

A su salida de Palacio Nacional, Ricardo Monreal, dijo que la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, “fue una reunión amable” y aseguró que “Ella nos invitó para el 6 de diciembre va a haber una movilización aquí en el Zócalo y vamos a acompañarla los diputados y a invitar a nuestros equipos a que estén también aquí presentes, el 6 de diciembre”.

Dijo que en la reunión se realizó el balance de las reformas constitucionales legales a 14 meses de gobierno y que “se han llevado a cabo. Les puedo hacer el resumen porque son 22 materias, 44 artículos constitucionales modificados, 15 nuevas leyes, y 72 leyes modificadas de carácter reglamentario. Entonces fue una reunión amable, ella agradeció el que sus iniciativas hayan sido aprobadas, porque la mayoría de estos temas son iniciativas presidenciales.”

Dijo que la vieron de buen humor, buen talante y animada, además, el presidente de la JUCOPO, señaló que se trata de “un día histórico por ser 20 de noviembre, que no es casual, porque se hizo el recuento de lo que hemos logrado, que entre otras cosas es la recuperación de las empresas del Estado, la reforma judicial, los derechos plenos de comunidades indígenas y afro mexicanas y el reforzamiento del carácter soberano de nuestra nación.”

Mencionó que la primera mandataria dijo que este gobierno está enfocado en establecer una política social, abordando los aspectos de salud, salarios y “fue haciéndose un recuento. Ella muy amable con todos los legisladores, ella dijo que el poder es humildad y que nos pedía que regresáramos a territorio en este momento, en estos 14 meses de su gobierno.”

Monreal dijo que la mandataria hizo el llamado a participar de una movilización “que vamos a hacer el 6 de diciembre”

Jornada Laboral de 40 horas podría llegar a la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre

La reforma pendiente, que aún no llega a la Cámara de Diputados es la referente a la Jornada Laboral de 40 horas a la semana.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que dicha iniciativa podría llegar antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo de sesiones.

El legislador dijo que es una decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; “un compromiso de ella en la campaña y estoy seguro que va a cumplirlo. Y nosotros vamos a ayudarle para cumplirlo. Ella habló de semana de 40 horas antes de que concluyera su sexenio”.

Agregó que “será gradual. Y nosotros estamos en la disposición de acompañarla en este proceso legislativo de establecer en la ley y en la Constitución las semanas de 40 horas”.

