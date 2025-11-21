EU insiste en intervención contra cárteles en México

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar “medidas adicionales” contra los cárteles del narcotráfico en México, a la vez que elogió los “avances históricos” del gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra las drogas y la migración.

En conferencia de Prensa, Leavitt afirmó que Trump ha manifestado su interés en tomar “medidas adicionales” contra los cárteles de drogas, manteniendo la promesa realizada a los estadounidenses de abordar este problema. Sin embargo, no especificó de qué se trataría.

El Dato: El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado en claro que no existe intención de EU de mandar tropas a México, a menos que el país lo pida.

El equipo de Seguridad Nacional, afirmó la vocera, discute “de manera constante” nuevas opciones para enfrentar a estas organizaciones, y el presidente Trump ha dejado claro que mantiene “sobre la mesa medidas adicionales” para este objetivo.

“Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Fue muy claro al respecto”, dijo Leavitt.

Los comentarios de la Casa Blanca llegaron después de que el lunes Trump afirmara que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y asegurara que no descarta un ataque contra cárteles dentro de territorio mexicano.

“Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos”, aseguró el mandatario estadounidense.

La vocera de Trump elogió la cooperación y los “avances históricos” de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el combate al crimen organizado y en el freno a la migración desde la frontera sur.

“Hemos visto avances históricos por parte de la Presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, declaró Leavitt.

Respecto al tema migratorio, calificó como “extraordinaria” la cooperación que la Casa Blanca ha mantenido con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la migración en la frontera sur, lo cual, dijo, ha contribuido a reducir los flujos migratorios y, con ello, las actividades ilícitas.

Las declaraciones se dan luego de que la mandataria de México se ha mantenido firme al rechazar cualquier acto de intervencionismo por parte de EU.