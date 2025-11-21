Fiestota de la 4T

Y sí, ya hay fecha para celebrar los siete años del ingreso de la 4T a Palacio Nacional. Ese dato lo soltó el senador Saúl Monreal, tras participar en la reunión de legisladores del oficialismo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, por cierto, la mandataria agradeció el apoyo para sacar adelante las iniciativas de ley que ella presentó al Congreso. Y no sólo eso, también les pidió mantener la unidad y, sobre todo, no abandonar el trabajo de territorio. Tiene lógica, porque en ese mismo encuentro la mandataria invitó a diputados y senadores de Morena a una movilización para celebrar los logros de su movimiento el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde convergerán con la denominada Marcha del Tigre, movilización con la que ahora jóvenes cibernautas afines a los guindas quieren demostrar su respaldo a la Presidenta y, de paso, medirse en músculo con la protesta de la Generación Z.

