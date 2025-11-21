Que Godoy no amenazó

Muy calladito andaba el diputado de Morena Leonel Godoy, quien, a diferencia de su colega, el senador Raúl Morón, no había respondido a las acusaciones que lo vinculan con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Nos comentan que Godoy, quien también fue gobernador de Michoacán, admitió que, en efecto, él y Manzo no eran los mejores amigos, pero que, de eso a amenazarlo de muerte, ya eran palabras mayores que no caben en su boca. “Lo que yo dije y lo sostengo es que éramos adversarios políticos”, comentó. “Yo no sé que sea eso una amenaza, sí, dije que le íbamos a ganar democráticamente”, agregó ante los señalamientos que le han hecho la esposa del edil asesinado, Grecia Quiroz, y el diputado michoacano del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, quienes no le quitan los ojos de encima al diputado, pero también al senador Raúl Morón y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, todos ellos militantes de larga data del partido Morena. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Otro salvavidas a otro gobernador