Segob y SEP ofrecen mesa de diálogo a la CNTE en medio de movilización magisterial

Marcha de integrantes de la CNTE este lunes.

Las secretarías de Gobernación (Segib) y de Educación Pública (SEP) reiteraron su disposición a instalar una mesa de trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para revisar los planteamientos del magisterio, en medio de la movilización que lleva a cabo el organismo disidente.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que el diálogo va más allá de la mera conversación.

“El diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa”, indicaron las secretarías.

Las dependencias ofrecieron a las representaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalar una mesa de trabajo.

“Mantenemos apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE para alcanzar acuerdos que fortalezcan la educación y, en el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio.

“Se reitera a las representaciones de la Coordinadora la disposición a instalar la mesa de trabajo con las dependencias competentes para revisar sus planteamientos, dar seguimiento a los temas expuestos y construir rutas de atención viables”, dice el comunicado emitido.

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FGR