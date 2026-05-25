"Garantizamos el respeto a la libre manifestación"

Rosa Icela Rodríguez: Gobierno reafirma compromiso con la educación como base del desarrollo del país

Secretaria de Gobernación que el Gobierno federal reafirma su compromiso con la educación como base del desarrollo del país, esto ante las demandas y movilizaciones de la CNTE

ROSA ICELA Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer, en conferencia de prensa.
ROSA ICELA Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer, en conferencia de prensa. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que el Gobierno federal reafirma su compromiso con la educación como base del desarrollo del país, esto ante las demandas y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

“En el @GobiernoMX garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la #CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein, @mario_delgado”, escribió en redes Rosa Icela Rodríguez.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan en CDMX y Oaxaca este lunes 25 de mayo, una semana antes del inicio previsto de su huelga nacional, el 1 de junio. Así se desarrolla la manifestación en la capital mexicana.

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