Rosa Icela Rodríguez: Gobierno reafirma compromiso con la educación como base del desarrollo del país

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó este lunes que el Gobierno federal reafirma su compromiso con la educación como base del desarrollo del país, esto ante las demandas y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

“En el @GobiernoMX garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la #CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein, @mario_delgado”, escribió en redes Rosa Icela Rodríguez.

En el @GobiernoMX garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la #CNTE para contribuir… — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 25, 2026

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan en CDMX y Oaxaca este lunes 25 de mayo, una semana antes del inicio previsto de su huelga nacional, el 1 de junio. Así se desarrolla la manifestación en la capital mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Ante protesta de hoy Segob y SEP ofrecen mesa de diálogo a la CNTE en medio de movilización magisterial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR