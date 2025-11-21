¿Qué va a pasar el 24 de noviembre y por qué advierten que ‘ni salgan porque no habrá paso’?

El lunes 24 de noviembre, las carreteras del país se verán paralizadas por este motivo.

Noviembre ha sido un mes bastante agitado: desde manifestaciones de los colectivos identificados como “Generación Z” hasta paros de la CNTE, de trabajadores del SAT y todo tipo de marchas y protestas más. Para ir cerrando un mes complicado, el lunes 24 de noviembre se espera otro evento de este tipo. Te contamos de qué se trata.

Si estás planeando viajar por carretera este lunes 24 de noviembre, o tu trabajo requiere que te desplaces de esta forma ese día, ¡toma precauciones! Porque ocurrirá un evento que sofocará toda la movilidad en el país.

Noviembre ha sido un mes agitado por marchas y manifestaciones... y aún falta bastante. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 24 de noviembre se espera un evento de gran magnitud a nivel nacional que provocará cierres carreteros, caos vial y otras complicaciones. ¡Toma precauciones!

¿Qué pasará el 24 de noviembre y por qué advierten caos vial ese día?

Si por vacaciones o trabajo te transportas en carretera, prepárate, porque este lunes 24 de noviembre será más difícil a causa de un hecho que se viene anunciando desde hace varias semanas.

Como lo ratificó este viernes el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el lunes 24 de noviembre se llevará a cabo un mega bloqueo nacional, es decir, trabajadores agrícolas y transportistas bloquearán accesos en vías de todo el país, especialmente para impedir el tránsito de mercancías, lo cual, además, afectará a usuarios de carreteras.

🚨🔴 Anuncian transportistas y campesinos megabloqueo nacional para el lunes 24 de noviembre con cierre total de carreteras, toma de la industria y de aduanas de la frontera norte, por lo que piden a ciudadanos no salir, porque «no habrá paso para nadie».pic.twitter.com/3kOJFgF7Wu — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 20, 2025

Les pedimos a toda la ciudadanía que no salgan ese día porque no va a haber paso . Principalmente, a todos los operadores, a todos los transportistas del país, [les pedimos] que no saquemos un solo viaje. En otras ocasiones, se las ha invitado a tomar carreteras, a hacer marchas lentas y no ha habido resultado Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano



De acuerdo con los líderes campesinos, esta jornada de protesta responde a que no se han cumplido sus demandas ni las de los transportistas, por lo cual anuncian que seguirán las jornadas de protesta, hasta que las mesas de diálogo con autoridades sean satisfactorias.

Así, los transportistas bloquearán accesos en diferentes autopistas federales, aunque se espera que entre las más afectadas estén:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Carretera Panamericana

Carretera Federal 85

Carretera México 15

¿Qué piden los transportistas y productores agrícolas?

De acuerdo con el mensaje de los integrantes de las organizaciones de productores y transportistas, las peticiones que hacen al Gobierno federal están relacionadas con:

Falta de seguridad en autopistas y en el campo

Aumento en la extorsión a productores y transportistas

Falta de documentación esencial (licencias plastificadas, placas, trámites, etc.)

