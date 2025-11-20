Detienen a 5 por una riña y a 1 por posesión de narcóticos en segunda marcha de la ‘Generación Z’.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina dieron a conocer los pormenores que se registraron durante la segunda marcha de la ‘Generación Z’ realizada este jueves.
Además, detallaron que 5 personas fueron presentadas ante el Juez Cívico por su presunta participación en una riña registrada en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero.
Asimismo, informaron que un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos, fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.
Ambas instituciones agregaron que toletes, máscaras de gas y cadenas también fueron aseguradas, con el fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de asistentes y transeúntes.
“Un pequeño grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre; sin embargo, su expresión no pasó a mayores ni generó incidentes relevantes”, mencionaron.
En una Tarjeta informativa, detallaron que la movilización registró una afluencia aproximada de 150 personas, por lo que se realizaron acompañamientos y cierres viales necesarios en la avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo.
“Las autoridades capitalinas mantuvieron presencia y monitoreo permanente, en coordinación con instancias de seguridad y protección civil, para preservar el orden y la integridad de participantes y transeúntes”, informaron la SSC-CDMX y la SECGOB.
JVR