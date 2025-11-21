Mega bloqueo del 24 de noviembre: Estados y carreteras afectadas | LISTA

Estas son las carreteras y estados de México afectados por el mega bloqueo del 24 de noviembre.

“No salgan ese día porque no va a haber paso”: con estas tajantes palabras, líderes de transportistas y agricultores reiteraron que este lunes 24 de noviembre se llevará a cabo un mega bloqueo nacional en carreteras de todo el país, así como diferentes jornadas de protesta.

Como se anunció en semanas anteriores, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informaron que, ante lo que, acusan, ha sido una falta de resultados en las mesas de diálogo con autoridades, realizarán una nueva jornada de protesta.

🚨🔴 Anuncian transportistas y campesinos megabloqueo nacional para el lunes 24 de noviembre con cierre total de carreteras, toma de la industria y de aduanas de la frontera norte, por lo que piden a ciudadanos no salir, porque «no habrá paso para nadie».pic.twitter.com/3kOJFgF7Wu — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 20, 2025

Así, aseguraron que, más allá de marchas, la del 24 de noviembre consistirá en bloqueos en los principales puntos de comunicación de la red de carreteras federales, así como impedimentos para transportar mercancías, lo cual augura un colapso en el tránsito y el comercio nacional.

De esta forma, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, estas serían las principales carreteras y entidades del país afectados por el mega bloqueo del lunes 24 de noviembre.

Mega bloqueo del 24 de noviembre: Carreteras y estados afectados

Trabajadores campesinos, así como transportistas y otras organizaciones convocan a un mega bloqueo nacional este lunes 24 de noviembre, con el objetivo de acelerar la resolución de sus demandas por parte de autoridades.

Esto se sabe del mega bloqueo nacional del 24 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

“Invitamos a la ciudadanía a que no salgan ese día porque no va a haber paso. Y a los operadores, a todos los transportistas del país, a que no saquemos un solo viaje”, dijo un líder de la asociación, en un mensaje a medios.

Así, esta es la lista de carreteras y vialidades que serán afectadas por el mega bloqueo del 24 de noviembre, de acuerdo con la información disponible hasta el momento:

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Carretera Panamericana

Carretera Federal 85

Carretera México 15

Caseta San Miguel Zapotitlán

Caseta Cuatro Caminos

Caseta El Pisal

Caseta de Calera

Avenida Paseo Central

Estos bloqueos comenzarán alrededor de las 8:00 de la mañana y se recomienda a la ciudadanía no salir a carretera ese día para evitar afectaciones severas.

De esta forma, los principales estados afectados por este mega bloqueo serán:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Sinaloa

Chihuahua

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Sin embargo, el mega bloqueo fue convocado en calidad de nacional, por lo que se espera que aún más estados se sumen a esta movilización.

