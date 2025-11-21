Y hablando de Miss Universo, a quien ayer vieron más que emocionada con el triunfo de Fátima Bosch allá en Tailandia —donde tuvo lugar el famoso certamen—, fue a la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa. Muchos ubicaron a la tabasqueña cuando la entrevistaron para la transmisión televisiva de nuestro país. Porque es sabido que antes de ser funcionaria federal fue presidenta del Senado. Nos dicen que en una entrevista que le hicieron para redes sociales la morenista se definió como “la tía más orgullosa del universo, la tía pavorreal universal”. Pero resulta que también su presencia en Bangkok ha sido señalada por críticos porque, dicen éstos, no se sabe quién se quedó despachando en el Indep. Se preguntan con cierto humor negro que quién iba a devolverle a ella la experiencia de ver a su sobrina triunfar. ¡Cómo son!

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Que Godoy no amenazó